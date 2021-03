Loopt de niertransplantatie van Brigitte verkeerd af in 'Familie'?

Deze hele week zaten de kijkers van 'Familie' op het puntje van hun stoel, met als climax de aflevering van vrijdag. Want die eindigde met drie grote vraagtekens.

Voor Amélie (Erika Van Tielen) was het eindelijk zover: zij besloot de levensreddende nier van haar moeder Brigitte (Janine Bischops) te aanvaarden en de twee konden eindelijk onder het mes. Bij Amélie leek de operatie vlot te verlopen, maar bij Brigitte luidde plots alarm na een bloeddrukval. Loopt de transplantatie voor haar verkeerd af? En hoe reageert Amélie op haar nieuwe nier?

Ondertussen zet Raven (Aaron Blommaert) de zoektocht naar zijn grootvader onverwoed verder, met de hulp van Lars (Kürt Rogiers). Ook hij wil zijn vader opsporen. De twee lieten in het grootste geheim een test uitvoeren met het DNA van Isa (Maxine Janssens) en kregen vanavond het resultaat: geen match. De mysterieuze Erik De Ryck blijkt dus niet de vader van Lars te zijn. Betekent dit het einde van hun zoektocht? Of zetten de twee verder om de waarheid te achterhalen?

Spanning kwam en komt er de komende afleveringen ook door Benny (Roel Vanderstukken) en Jonas (David Cantens). Zij tikten een oude jukebox op de kop die ze nu aan een zekere Bodo (Norman Baert) verkochten voor niet minder dan 12.000 euro. Een verdacht hoge prijs. Heeft de ring die Jonas in de jukebox vond en die nu maar liefst 90.000 euro waard blijkt te zijn daar iets mee te maken? De komst van Bodo zal de komende afleveringen alleszins nog stof doen opwaaien.

Het gaat goed met 'Familie'

Met gemiddeld 756.000 kijkers per aflevering (live+uitgesteld) blijft 'Familie' de kijkers week na week boeien. Ook op het gratis online videoplatform VTM GO, waar het huidige seizoen sinds de start meer dan 10 miljoen views haalde en 'Familie' nog steeds het populairste programma is. Sinds de lancering van VTM GO in 2019 liep het aantal views van 'Familie' al op tot maar liefst 23 miljoen. Over die periode is het dan ook het beste online bekeken programma.

'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.