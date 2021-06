Linkin Park op 1 in de 'Nillies500' van MNM

Afgelopen week was er de 'Nillies500' op MNM, met dj's Ann Reymen, Brahim en Astrid Demeure. Vandaag om 18.00 uur kenden we de nummer 1. De luisteraars van MNM kiezen 'In The End' van Linkin Park tot hun favoriete song uit de Nillies.

Het nummer van de band rond de in 2017 overleden Chester Bennington is populairder dan ooit. In de 'Nillies500' lijst hoor je op MNM enkel muziek van het eerste decennium van deze eeuw.

Leuke weetjes over 'Nillies500'

- Viva La Vida van Coldplay en Poker Face van Lady Gaga vervolledigen de top 3.

- Walk on Water van Milk Inc. is de hoogste Vlaamse song in de Nillies500. Het nummer staat dit jaar op plaats 4.

- Meest genoteerd: Fergie (solo en met de Black Eyed Peas) en Justin Timberlake (solo en met *NSYNC) staan beiden 12 keer in de lijst.

Top 10

1. In The End - Linkin Park

2. Viva La Vida - Coldplay

3. Poker Face - Lady Gaga

4. Walk On Water - Milk Inc.

5. Where Is The Love? - Black Eyed Peas feat. Justin Timberlake

6. Fix You - Coldplay

7. Lose Yourself - Eminem

8. Unwritten - Natasha Bedingfield

9. Kryptonite - 3 Doors Down

10. Crazy In Love - Beyoncé feat. JAY-Z

MNM Back to the 90's & Nillies

MNM Back to the 90s & Nillies kaapt op zaterdag 6 november, naast het uitverkochte Sportpaleis, ook de Lotto Arena voor het eerste, ongezien grote feestje van dit najaar.

Daar zal dit jaar niemand minder dan Atomic Kitten optreden, vooral bekend van hun grote hits 'Whole Again' en 'Eternal Flame'. De affiche wordt verder aangevuld door Cascada, Gers Pardoel en DJ’s Omdat Het Kan Soundsystem, Erwin De Nul en DJ F.R.A.N.K.

Meer info over MNM Back to the 90s & Nillies vind je op mnm.be.