Lies Vandenberghe maakt debuut als VTM NIEUWS-sportanker

Foto: VTM © DPG Media

Een nieuw gezicht tijdens VTM NIEUWS! Op maandag 30 maart maakt Lies Vandenberghe om 13.00 uur haar debuut als VTM NIEUWS-sportanker. Zij versterkt daarmee het huidige team met sportankers Maarten Breckx en Jan Dewijngaert.

Eerder blikte Lies al vooruit op haar nieuw avontuur: 'Nieuws is mijn passie. Ik vertel heel graag verhalen, en de sport zit er vol van. Ik kijk ernaar uit om die verhalen vanaf nu ook te mogen brengen vanuit de VTM NIEUWS-studio in Antwerpen. Maar ik vind het minstens even spannend om ook in het veld aan de slag te gaan en reportages te gaan maken. Het is een enorme kans en uitdaging die ik zeer graag wil grijpen en aangaan.'

Debuut als VTM NIEUWS-sportanker

Maandag is D-day voor Lies. De nieuwsankers van VTM NIEUWS verwelkomen haar als nieuw vrouwelijk sportanker. Ze is op maandag 30 maart voor de eerste keer op het scherm te zien om 13.00 en om 19.00 bij VTM.

Voor de luisteraars van Qmusic is Lies geen onbekende. Als 'Lies van het nieuws' verzorgde zij de nieuwsupdates in 'De Ochtendshow van Vlaanderen'. Afgelopen vrijdag namen Sam, Inge en Wim op gepaste wijze afscheid en wensten ze haar veel succes met haar nieuwe job.



