LGBT+ zender OUTtv in basispakket van Proximus

Foto: © OUTtv 2021

Vanaf 2 februari 2021 maakt OUTtv onderdeel uit van het basispakket bij Proximus in België. OUTtv is de Belgische lifestylezender voor de gay- en openminded, die sinds 2011 lokale producties in België uitzendt zoals 'Mister Gay Belgium', 'Antwerp Pride', 'Antwerp Diner' en de awardshow 'Sparkle' van çavaria, de Vlaamse koepel van LGBT+ organisaties.

OUTtv biedt een breed scala aan internationaal succesvolle tv-programma’s, award-winning arthousefilms en populaire tv-series die de diversiteit van haar publiek weerspiegelt: van het Eurovisiesongfestival tot de meest bekroonde wedstrijdshow in de Emmy-geschiedenis, 'RuPaul's Drag Race'. Sinds kort zendt OUTtv ook nieuwe tv-series als 'Veneno', 'Toy Boy' en 'Drag SOS' uit, evenals de meest geprezen films vanuit de filmcatalogus van filmdistributeur Cinemien.

'Ik ben trots dat we dit jaar ons tienjarig OUTtv jubileum in België mogen vieren met het toevoegen van OUTtv aan het basispakket van Proximus en alle trouwe klanten van Proximus mogen entertainen en informeren met onze programmering. Want je hoeft niet holebi of transgender te zijn om naar OUTtv te kijken. De Belgische samenleving heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld als het gaat om de acceptatie en zichtbaarheid van de LGBT+ gemeenschap. De aanwezigheid en uitbreiding van onze tv-zender bij Proximus getuigt van die ontwikkeling. Onze levensstijl is nu permanent zichtbaar voor ruim 3 miljoen huishoudens en verankerd in het Belgische medialandschap via OUTtv', vertelt oprichter en CEO van OUTtv, Marc Putman.

'Proximus streeft er steeds naar om de content die het aanbiedt zo aantrekkelijk en divers mogelijk te maken voor onze klanten. Het opnemen van OUTtv in ons basisaanbod sluit hier perfect bij aan. Wij wensen onze klanten veel kijkplezier', klink het bij Proximus.

OUTtv is vanaf 2 februari bij Proximus in Vlaanderen te zien via het basispakket op kanaal 94 en in Brussel op kanaal 344. OUTtv is verder ook nog steeds te ontvangen in het basispakket van Telenet op kanaal 52 en bij Orange op kanaal 38.