Level 42 op het Nostalgie Beach Festival

Na de aankondiging van een tweede dag Nostalgie Beach Festival vorige week, maakten Herbert en Astrid in 'De Ochtend' alweer een klinkende naam bekend.

Herbert Bruynseels: 'Ook Level 42 zal er weer bij zijn dit jaar en dat op Dag 1 van ons Nostalgie Beach Festival. Lessons in Love, Running in the Family, Love Games…stuk voor stuk meezingers waar ik nu al ongelooflijk hard naar uitkijk.'

Voor zaterdag 8 augustus werden eerder al aangekondigd: Ronan Keating, Roger Hodgson, The Stranglers, The Troggs, Phats & Small en Anouk. Level 42 maakt nu de affiche compleet voor Dag 1. Voor zondag 9 augustus tekenden Clouseau, Bart Peeters en Raymond van het Groenewoud present.

Wie er graag wil bij zijn kan tickets bestellen voor Dag 1, voor Dag 2 of een weekendticket. Meer weten of nu bestellen www.nostalgiebeachfestival.be.

Zaterdag 8 augustus – doors open 10u – Tickets €68

Zondag 9 augustus – doors open 13u – Tickets €50

Weekendticket – € 113