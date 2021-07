Legendarische talkshow 'Margriet' terug op televisie

Margriet Hermans keert eventjes terug op televisie met haar populaire talkshow van weleer. Er komen twee afleveringen van 'Margriet aan Zee' op de Proximus-zender Pickx+. Dat weet Het Laatste Nieuws.

'Margriet' op het toenmalige TV1 werd in de jaren negentig uitgezonden in juli en augustus en kwam rechtstreeks vanuit Oostende en later Middelkerke. Tussen de praatgasten door kondigde Ben Crabbé een aantal Vlaamse artiesten aan. Het programma van Margriet Hermans was heel populair en kon steeds rekenen op meer dan een miljoen kijkers.

Proximus-zender Pickx+ heeft aangekondigd dat het nu met een eigentijdse versie van de show komt. Margriet Hermans is weer op post als presentatrice en de artiesten zullen worden aangekondigd door Stef Poelmans, presentator op Nickelodeon. Voorlopig staan er twee afleveringen op de planning. Die zullen 19 en 26 augustus op Pickx+ te zien zijn. Vanop welke locatie de show wordt uitgezonden, is voorlopig nog niet geweten.

Bron: Het Laatste Nieuws