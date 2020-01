Legendarisch personage stapt uit 'Grey's Anatomy'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2019

Justin Chambers, die al vijftien jaar dokter Alex Karev speelt in de populaire ziekenhuisserie 'Grey's Anatomy', verlaat de reeks. Dat lezen we in Het Nieuwsblad.

In het huidige, zestiende seizoen is Chambers niet meer te zien. De laatste aflevering met dokter Alex Karev werd immers uitgezonden op 14 november.

'Ik word 50 en vind het tijd om mijn vleugels uit te slaan', laat Justin Chambers weten aan Deadline. 'Er bestaat geen perfect moment om afscheid te nemen van een serie en personage die zoveel voor me betekend hebben', gaat hij verder. 'Maar ik wil nieuwe uitdagingen zoeken. Ik word 50 jaar oud en mijn vrouw en vijf kinderen steunen me. Ik vind het dus het juiste moment om te stoppen met 'Grey's Anatomy'. Ik wil iedereen bedanken voor de voorbije vijftien jaar. Het was buitengewoon', besluit Chambers.



