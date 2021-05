Layla El-Dekmak maakt vrijdag een muzikale 'Reis Rond de Wereld'

Foto: Radio 1 - © VRT 2021

Onbekend is onbemind. Dus zet Radio 1 op vrijdag 14 mei alle muzikale deuren open. In 'Reis Rond de Wereld' laat Layla El-Dekmak de wereld binnen via de mooiste buitenlandse platen.