Laura Tesoro, Gustaph en Regi geven aftrap voor tropische zomer aan het Q-Beach House

De Q-cocktails staan koud, het strand van Oostende wordt overspoeld door livemuziek en de Q-dj's presenteren voortaan met de tenen in het zand en een zeebries door het haar.

Dat kan maar één ding betekenen: het Q-Beach House heeft de deuren opnieuw geopend! Vandaag, op zaterdag 29 juni, gaven Q-dj’s Jolien Roets, Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke tijdens een feestelijke radioshow de aftrap voor een zomer die barst van de muzikale energie en tropical vibes. Ze kregen daarbij versterking van Laura Tesoro, Gustaph en Regi, die met bruisende live optredens het strand van Oostende verwarmden. Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende, kwam ook langs in de radiostudio.

Q-dj’s Jolien Roets, Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke: 'Gisteren dansten we samen met 19.000 feestvierders in onze basketsloefkes de ketchupdans tijdens knallende live-optredens van onder meer Las Ketchup, Sam Gooris, Lasgo en Ruslana tijdens de Foute Party. Vandaag zingen we mee met Laura Tesoro en Gustaph en gaan we los op de beats van Regi tijdens de opening van het Q-Beach House. De zomer is officieel begonnen! Het wordt een zomer zoals we die bij Qmusic gewend zijn: eentje die barst van zon, zee, strand, livemuziek, toffe acties, zomerse tapas en heerlijke cocktails. We kijken ernaar uit om daar samen met onze luisteraars volop van te genieten!'

Qmusic zet het muzikale feest heel de zomer verder en nodigt een heleboel artiesten uit aan het Q-Beach House in Oostende voor een vakantie boordevol livemuziek. Zo kunnen bezoekers ook dit jaar met zicht op zee en een prachtige zonsondergang op de achtergrond genieten van Sunset Concerten. Wie deze zomer op het podium aan het Q-Beach House kruipt, wordt later bekendgemaakt.

Terwijl kersvers Q-dj Lynn Van den Broeck en Yoren Linsen de Q-studio in Vilvoorde bewaken om Q-luisteraars doorheen de ochtend te loodsen, zorgen Vincent Fierens, Matthias Vandenbulcke, Jolien Roets, Ulrike D’hauwer, Tom De Cock en Jana De Wilde voor tropische sferen op de radio vanuit het Q-Beach House in Oostende. Bezoekers zijn vanaf zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september elke dag tussen 10.00 en 22.00 uur welkom om de Q-dj’s live aan het werk te zien. Op het terras van het Q-Beach House worden de honger gestilt en de dorst gelest met de favoriete tapas, cocktails en mocktails van de Q-dj’s - voor Dorothee Dauwe zijn dat de calamares, Maarten Vancoillie kan een Duvel wel smaken en Vincent Fierens zweert bij een frisse Gin Tonic. En ook dit jaar heeft Qmusic weer heel wat leuke acties voor bezoekers en Q-luisteraars in petto. Kortom, een bezoekje aan het Q-Beach House staat garant voor maximum summer!