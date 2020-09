Laatste 'NRJ Terrazza' met TheColorGrey

Foto: NRJ

Zelfs in tijden van Corona vliegt die tijd! En zo zijn we al aanbeland op het laatste terras in de reeks van 'NRJ Terrazza', de podcast waarin Toon Smet op het favoriete terras van zijn epic gasten gaat zitten.

Artiest TheColorGrey sluit het rijtje van interessante en soms verrassende verhalen af.

Ze vinden elkaar op een terras in Antwerpen, de stad bij uitstek van deze rapsensatie en woordkunstenaar. Hij bracht er zijn jeugd door en voelt er zich 200% thuis.

Je krijgt te horen waar TheColorGrey zijn inspiratie haalde voor zijn album 'Overcome' en waarom hij in zijn tienerjaren voor muziek koos, boven zijn andere passie: voetbal.

'De energie die je met een band kan creëren, dat is niet te evenaren met gewoon een DJ.'

Het onderwerp racisme komt ook ter sprake, en hoe muziek verschillende problematieken bespreekbaar kan maken.

'Pandemieën doorheen de geschiedenis die komen en gaan, er zijn er al verschillende geweest. Maar racisme, dat is nog nooit komen te gaan.'

'Als je naar mijn songs luistert, dan weet je wel een beetje hoe ik me voel bij heel veel zaken. Maar ik ben niet de mens die met de oplossingen moet komen.'

En hoe TheColorGrey richting toekomst kijkt?

Dat en meer hoor je in de laatste aflevering van 'NRJ Terrazza'. En als je een eerdere aflevering miste, heb je uiteraard alle tijd om die in te halen.

'NRJ Terrazza', de podcast, nu online! Te beluisteren, maar ook te bekijken via YouTube. Alle info op NRJ.be. TheColorGrey was de laatste epic gast in de rij. Eerder kwamen ook Jitske Van de Veire, Tessa Wullaert, Céline Dept & Michiel Callebaut en Metejoor aan bod. Alle afleveringen blijven uiteraard te beluisteren via je favoriete app.