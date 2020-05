Laatste 'Beste Buren Huiskamerconcerten' bij Radio 2

Foto: Radio 2 © VRT 2020

Dit weekend kan iedereen een laatste keer genieten van de 'Beste Buren Huiskamerconcerten'. Radio 2 organiseerde sinds zaterdag 21 maart elk weekend 'Beste Buren Huiskamerconcerten'. Artiesten gaven telkens een miniconcert vanuit hun eigen woonkamer.

De laatste reeks 'Beste Buren Huiskamerconcerten' op zaterdag 9 mei wordt meteen een extra lange editie, met telkens op het halve uur een andere artiest: eentje om 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 en 17.30 uur. Meekijken kan op zaterdag vanaf 13.30 uur via de Radio 2-app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.



Op de affiche:



Günther Neefs

Ilse DeLanghe

Christoff

Raf Walschaerts (Kommil Foo)

Stef Bos (speelt op verzoek)



'Beste Buren Huiskamerconcerten', zaterdag 9 mei vanaf 13.30 uur via de Radio 2-app.



'Bedankt Beste Buren'

Radio 2 benadrukt dat het belangrijk is dat we er in deze uitzonderlijke omstandigheden voor elkaar zijn, dat we elkaar helpen als dat nodig is. En waar kan dat helpen makkelijker beginnen dan in de eigen buurt? Onder de noemer Beste Buren deelden luisteraars van Radio 2 de afgelopen weken heel wat verhalen die hen in deze tijd bezighouden. Hoe helpen we elkaar? Heb je tips of inspiratie voor de rest van Vlaanderen? Hoe entertain je de kinderen elke dag thuis? Luisteraars kunnen alle verhalen online delen via de Radio 2-app en elke dag on air tijdens het programma Beste Buren.



Radio 2 heeft die solidariteit tussen buren echt gevoeld de voorbije weken. Tijd dus om ook onze Beste Buren uitgebreid te bedanken. Anja Daems en David Van Ooteghem staan samen met de regionale ochtendpresentatoren klaar om al deze warmte te bundelen op je radio in een finale-uitzending 'Bedankt Beste Buren' op zaterdag 9 mei.



'Bedankt Beste Buren', zaterdag 9 mei van 13.00 tot 18.00 uur op Radio 2.

Herbekijk het 'Beste Buren Huiskamerconcert' van Gene Thomas





Herbekijk het 'Beste Buren Huiskamerconcert' van Willy Sommers