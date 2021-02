Kustredders willen niet meewerken aan nieuw Play4-programma

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

IKWV, de vereniging achter de Vlaamse kustredders, zal geen medewerking verlenen aan de nieuwe Play4-fictie 'De Redders'. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De redders namen deze beslissing nadat ze de pilootaflevering hadden gezien.

In 'De Redders' zal volgens het principe van scripted reality het wel en wee van een aantal redders aan onze kust gevolgd worden. Onder meer Julie Vermeire en Joni uit 'Kamp Waes' zullen er een van de hoofdrollen in vertolken.

Er is intussen al een pilootaflevering opgenomen en beelden uit die serie zijn ook al gebruikt als promotie voor de reeks. En op basis van die aflevering hebben de redders nu beslist om niet aan de serie mee te werken. Volgens de secretaris van de reddersvereniging IKWV leeft de vrees dat er geen realistisch beeld zal worden opgehangen van de kustredders en hun werk. 'We laten ons niet verleiden tot 'Baywatch-toestanden'', klinkt het daar. In een brief aan de kustgemeenten heeft de vereniging geadviseerd om niet aan de serie mee te werken.

Bron: Het Laatste Nieuws



Lees ook: