Krokusvakantie vol feest en jong talent bij MNM

Foto: MNM - © VRT 2022

Voor het negende jaar op rij slaan VRT-jongerenzender MNM en zes Vlaamse hogescholen de handen in elkaar voor het studentenproject Student Late Night. Dat geeft jonge mediastudenten de kans om hun eerste stappen 'on air' te zetten en te tonen wat ze in hun mars hebben.