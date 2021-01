Kristel Verbeke maakt nieuw programma 'Zorgen voor Mama'

Foto: Eén - © VRT 2018

Kristel Verbeke werkt voor En aan het nieuwe programma 'Zorgen voor Mama'. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Ze gaat daarin moeders portretteren die het in hun leven moeilijk hebben.

Kristel Verbeke, ex K3-zangeres en intussen 45, maakte voor Eén eerder al het televisieprogramma 'Kinderkopkes'. Hierin ging ze met kinderen gesprekken aan over het leven. In 'Zorgen voor Mama' zal Verbeke niet alleen met moeders diepe gesprekken aangaan, maar ze zal ook met specialisten op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen van de dames.

Het is de bedoeling dat de programmareeks binnenkort op Eén zal worden uitgezonden.

Bron: Het Laatste Nieuws