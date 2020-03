Koppel vroeger naar huis op 'Temptation Island'



Volgens een Instagram-account dat het reilen en zeilen van 'Temptation Island' ieder seizoen op de voet volgt, is er dit jaar een koppel vroeger naar huis gestuurd. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het zou gaan om Gianni en Melissa. Volgens de Instagram-account Team Tempa worden zij vervangen door Zach en Simone. Melissa en Gianni zouden elk een gsm meegesmokkeld hebben naar hun resort om zo toch contact te kunnen blijven houden met elkaar. En dat is tegen de regels van de ultieme relatietest. De makers namen na de ontdekking van het bedrog dan ook de beslissing om het paar naar huis te sturen en hen te vervangen.

Wanneer en hoe dit drama zich effectief afspeelt, is nog niet bekend. Het wordt afwachten hoe 'Temptation Island' dit jaar verder evolueert én wanneer het koppel naar huis moet. Want dát het echt gebeurt, is inmiddels her en der 'officieel' bevestigd.

Bron: nieuwsblad.be - eigen bericht



