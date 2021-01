Komt droom van Wendy Van Wanten uit?

Foto: VTM - © VMMa 2007

Eerder deze week was Wendy Van Wanten met haar gezin te zien in een aflevering van 'Groeten Uit' op VTM. En dat avontuur heeft de Oostendse artieste doen dromen van meer.

Met het succes van 'De Verhulstjes' en 'Château Planckaert' in het achterhoofd droomt ook Wendy Van Wanten (opnieuw) van een eigen realityreeks. Dat zegt ze in Het Nieuwsblad. Vooral de vele positieve reacties op haar passage in 'Groeten Uit' wakkerden de oude droom weer aan.

Nadat Wendy vijftien jaar geleden haar man Frans had gevonden via 'Wie Wordt de Man van Wendy?' op VTM was er al de serie 'Wendy & Verwanten'. En Van Wanten ziet nu wel mogelijkheden om deze reeks nieuw leven in te blazen.

'Misschien is het nu wel het moment om daar iets mee te gaan doen. We hebben ook veel reacties gekregen op onze passage in 'Groeten Uit' (foto) deze week. Een aanbod hebben we nog niet gekregen, maar wie weet komt er nu wel eentje', zo zegt ze in Het Nieuwsblad. Afwachten dus of er een zender brood ziet in de plannen van Wendy.

Bron: Het Nieuwsblad