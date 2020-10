Kommil Foo met 'Ruimtevaarder' voor derde jaar op rij bovenaan 'De Lage Landenlijst'

Foto: Radio 1 - © VRT 2020

Kommil Foo is met 'Ruimtevaarder' voor het derde jaar op rij door de luisteraars naar de top van 'De Lage LandenLijst' op Radio 1 gestemd. Kris De Bruyne komt met 'Amsterdam' sterk de top drie binnen op de tweede plaats.

'Pastorale' van Ramses Shaffy en Liesbeth List eindigt opnieuw op de derde plaats. Jan Hautekiet en Evert Venema loodsten de luisteraars vandaag tussen 9.00 en 18.00 uur door de top 100 van de beste Nederlandstalige nummers sinds 1945. Dat deden ze uitzonderlijk vanuit de Radio 1-studio in Brussel, tijdens een parallelle uitzending met de regionale omroepen van Zeeland, Brabant en Limburg samen. 'De LageLandenLijst' vandaag was hét sluitstuk van drie weken lang de beste Nederlandstalige muziek in de ultieme zoektocht naar de verschillen en overeenkomsten tussen Noord en Zuid.

Parallelle uitzending in Vlaanderen en Nederland

De finaleuitzending kon uiteindelijk door corona niet op de voorziene locatie (letterlijk op de grens tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau) plaatsvinden. Als alternatief werden uiteindelijk twee parallelle uitzendingen opgezet, die regelmatig naar elkaar doorprikten: één door de regionale omroepen van Zeeland, Brabant en Limburg samen en één vanuit de Radio 1-studio – met Hautekiet en Venema - in Brussel.

Top 10

1. Kommil Foo – Ruimtevaarder (1)

2. Kris De Bruyne – Amsterdam (17)

3. Ramses Shaffy en Liesbeth List – Pastorale (3)

4. Het Zesde Metaal – Ploegsteert (2)

5. Wim De Craene – Tim (5)

6. Gorki – Mia (9)

7. Boudewijn de Groot – Avond (8)

8. Raymond van het Groenewoud – Twee meisjes (13)

9. The Scene – Iedereen is van de wereld (29)

10. BLØF feat. Geike Arnaert – Zoutelande (7)

De volledige lijst kan je hier vinden: https://stem.radio1.be/lagelandenlijst/lijst.

Dit zijn de meest opvallende weetjes uit 'De LageLandenLijst' van 2020:

- Er werden in totaal 14.277 stemmen uitgebracht.

- 'De LageLandenLijst' is mooi verdeeld tussen Vlaanderen (62 nummers) en Nederland (37 nummers). Er is ook 1 samenwerking tussen Nederlanders en Belgen.

- Er staan 25 nieuwe nummers in de lijst.

- Boudewijn de Groot, Kris De Bruyne en Ramses Shaffy komen het vaakst voor met telkens 4 noteringen.

- De jaren 70 zijn het sterkst vertegenwoordigd met 25 nummers, op de voet gevolgd door de Teens (de jaren 2010 - 2019) met 23 nummers.

- Het oudste nummer in de lijst is Jacques Brel zijn 'Marieke' (1961).

- De meest recente nummers (2020) staan op naam van Het Zesde Metaal (met 'Stempel'), Broeder Dieleman (met 'Jakobsladder') en Hannelore Bedert (met 'Kom naar huis').

- De hoogste nieuwkomer is 'Ooit was ik een soldaat' van Gorki (komt binnen op plaats 31).

Nieuwe digitale stream

Radio 1 lanceert nu ook een eigen stream met doorlopend een mix van de betere Nederlandstalige muziek uit de Lage Landen: De Radio 1 Lage LandenLijst. Met de nieuwe stream kan iedereen vanaf nu de hele dag lang, 24/7, genieten van alleen maar artiesten uit Vlaanderen en Nederland, via de Radio 1-app en radio1.be

Leve de Lage Landen

'De LageLandenLijst' op Radio 1 groeide dit jaar uit tot een heuse Leve de Lage Landen-actie. Naast muziek was er ook een zondags debatprogramma over cultuurverschillen tussen Noord en Zuid (De LageLandenSlag), een gezamenlijke uitzending van 'De Taalstaat' (legendarisch programma op NPO Radio1 met Frits Spits) en een gelegenheidspodcast Grensgevallen (culturele fietstour langs de Vlaams-Nederlandse grens met Jan Hautekiet en Rick de Leeuw). Korneel Declercq maakte voor 'Byloo' afgelopen week een zwarte lijst met Lage Landen-nummers die tegenwoordig maatschappelijk moeilijk liggen omwille van seksisme, racisme,… En Lage Landen-artiesten als Stef Kamil Carlens, Gianni Marzo, Tsar B en Mauro, maakten voor de gelegenheid een unieke cover van The Scene, Wim De Craene en Krezip. Dat alles is te (her)beluisteren op radio1.be en via de Radio 1-app en te bekijken op de Facebook-pagina van Radio 1.