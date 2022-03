Koen en Kris Wauters verrassen Nostalgieluisteraars tijdens The Big 5 Vlaams

Fijn nieuws voor alle Clouseaufans, want radiozender Nostalgie trakteert op een extra lading Clouseauclassics tijdens de Beach Festival Week van 28 maart tot 3 april. Dat maakten Koen en Kris Wauters zelf bekend tijdens The Big 5 Vlaams, de afsluiter van een week muzikale toplijsten in vijf verschillende genres bij Nostalgie.

Koen en Kris Wauters doken op vrijdag 25 maart op in de Nostalgiestudio om het heuglijke nieuws te melden. Hun nieuwe album ‘Jonge Wolven’ is eindelijk uit en dat wordt gevierd met een muzikale hommage ter ere van de gebroeders Wauters. Nostalgie roept maandag 28 maart uit tot Clouseaudag. Maandag hoor je het album integraal de revue passeren, met persoonlijke anekdotes van Kris en Koen.

Kris en Koen verwoordden het zo: 'Wij kijken ernaar uit om ons album voor te stellen bij Nostalgie, en nog meer om het live te spelen op het Beach Festival in Nieuwpoort!'

De Clouseaudag vormt daarmee het startschot van de Beach Festival Week bij Nostalgie, die volledig in het teken staat van het zomerfestival aan zee dat de radiozender jaarlijks organiseert. Het Beach Festival vindt plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus in Nieuwpoort. Naast Clouseau staan onder meer De Kreuners, Bazart, Anouk en de internationale topper Simple Minds op het programma. Tijdens de Beach Festival Week worden nog extra klinkende namen bekendgemaakt.

Clouseau slaat daarmee een brug tussen twee muzikale acties bij Nostalgie. De luisteraars genoten tijdens The Big 5 vijf dagen lang van vijf ultieme toplijsten, in vijf verschillende genres. In de Rocklijst wist AC/DC met ‘Thunderstruck’ het schijnbaar onoverwinnelijke Queen te verslaan. Michel Fugain is met ‘Une Belle Histoire’ de beste Franstalige classic. The Cure voert met ‘A Forest’ de New Wave-lijst aan, terwijl in de Discolijst de Bee Gees overheersen. In de eerste editie van The Big 5 Vlaams kroont Ann Christy zich tot koningin van het Vlaamse lied.

The Big 5 wordt op vrijdag 25 maart feestelijk afgesloten door Dominique Crommen. Hij presenteert van 18.00 tot 22.00 uur een speciale editie van Viva Vinyl, waarin de vijf genres van The Big 5 de hoofdrol spelen.

Afkicken van The Big 5-classics kan dan weer op zaterdag 26 en zondag 27 maart bij Nostalgie. Sebastian Decrop en Tony Talboom halen tijdens The Big 5 weekend best of een laatste keer de favorieten van de luisteraar boven uit de vijf verschillende lijsten. Wie er echt geen genoeg van kan krijgen, kan na het weekend terecht op nostalgie.be en de Nostalgie-app. Daar kan je de lijsten eindeloos herbeleven dankzij de digitale Nostalgie Extra-kanalen van elk genre.