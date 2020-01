Kobe Ilsen reist weer de wereld rond voor een nieuw seizoen van 'Op één' - INTERVIEW

Kobe Ilsen reist weer de wereld rond voor een nieuw seizoen van 'Op n' - INTERVIEW

Vanaf woensdag 8 januari trekt Kobe Ilsen weer de wereld rond om in andere landen vast te stellen hoe goed of slecht Belgi er voor staat in de meest uiteenlopende thema's. Denken we aan alcoholpreventie of luchtkwaliteit.

Voor de tweede reeks kozen Ilsen en zijn team voor onderwerpen die dicht bij de mensen staan.

Wat mogen de kijkers verwachten van het nieuwe seizoen 'Op één'?

'Er bestaan heel veel verschillende lijsten van mensen en instanties, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties, die allerlei dingen in kaart brengen. Denk aan alcoholverbruik, luchtkwaliteit, vleesconsumptie, enz. Die lijsten hebben we bestudeerd en we hebben een rangschikking gemaakt per land. Wij gaan dan kijken welk land onderaan staat, waar België staat en welk land op één staat. Vandaar ook de titel van het programma. Acht afleveringen lang gaan we acht thema’s onderzoeken in 16 landen. Dus altijd het beste land ter wereld en dan ook het 'slechtste'.'

Heeft deze nieuwe reeks ook weer persoonlijk indruk op je gemaakt?

'Ja, ik ben als een ander mens teruggekomen. Zelfs voor een tweede seizoen ben ik toch weer zwaar onder de indruk. Want het zijn nog menselijkere thema’s geworden. In de eerste reeks ging het over afval, onderwijs enz. maar nu zijn de thema's nog dichter bij de leefwereld van iedereen gezocht. Wat we nu belichten staat heel dicht bij de mensen.'

Uit reeks 1 van 'Op één' herinner ik mij bijvoorbeeld de aangrijpende reportage over hoe mensen wonen.

'Heb nu ook weer een paar keer met de tranen in mijn ogen gestaan. En nu gaan we dus nog meer menselijke thema’s behandelen. Denk aan iPad-gedrag, bewegen van de jeugd, en meer. En de tweede reeks eindigt met de Better Life Index. Dat is een lijst die stelt welk land het beste is om in te leven, alle thema's in acht genomen.'

Kan je een thema uitlichten waarbij je grote ogen hebt getrokken?

'Aflevering 1 gaat over alcohol. Gek genoeg kunnen we in België veel leren van het sléchtste land ter wereld inzake alcohol, met name Moldavië. Dat zijn de 'grootste zuipers' ter wereld, maar de overheid is nu in gang geschoten en heeft heel wat maatregelen genomen. Zo is in België de pakkans voor rijden onder invloed bijzonder klein. Pakken ze je in Moldavië met 0,3 promille in je bloed, dan ben je voor drie jaar je rijbewijs kwijt. In België wordt dat nog niet eens beboet. Misschien moeten we daar als België toch ook eens over nadenken.'

Nog een voorbeeld?

'De aflevering over luchtkwaliteit legde ook zeer duidelijk de vinger op de wonde. Stockholm is een voorbeeld van hoe het wél kan. Een drukke stad met dagelijks miljoenen pendelaars en toeristen en toch zuivere lucht, iets waar wij nog steeds mee worstelen. We kennen nu wel de opkomst van de Lage Emissie Zones, maar is dat niet gewoon een druppel op de hete plaat? Ik weet het niet. In Stockholm hebben ze écht ingezet op het verkrijgen van zuivere lucht. En met resultaat. Daar kan je alleen maar vol bewondering naar kijken.'

Wat klink je strijdvaardig.

'Ik ben geen missionaris, geen politicus die op de barricade gaat staan, dat is mijn job niet, maar ik hoop wel dat we met dit programma mensen kunnen raken, mensen kunnen informeren, inspireren en misschien toch ook wat mensen kunnen wakker schudden. Want het kan echt anders. En de inspanning hoeft niet eens zo groot te zijn.'

Welke conclusie trek je concreet uit 'Op één'? We zijn goed bezig of het kan (veel) beter?

'Beiden! Je kan niet zeggen dat het hier het beloofde land is of je kan niet zeggen dat het hier een tranendal is. Qua 'niet goed bezig' staat alcoholgebruik hoog op mijn lijstje. Moldavië staat nog altijd op één als slechtste leerling van de klas, maar is wel in dalende lijn. Wij zijn in stijgende lijn. Op zich is dat niet erg, zolang we ons maar bewust zijn van het probleem. Dat is trouwens ook zeer individueel. Je moet rekening houden met de maatschappij, met ouder worden, pensioenen, opvang, en zoveel meer factoren. Kijk naar ons pensioen. Iedereen is in paniek, iedereen protesteert, ik ook, maar uiteindelijk hebben we nog best een mooi pensioen met z’n allen. In Mexico bijvoorbeeld kunnen ze daar alleen maar van dromen. Die hebben geen pensioen. Nul. Dan hebben wij het zo slecht nog niet.'

De eerste reeks van 'Op één' is bijzonder goed onthaald. Dat belooft voor dit nieuwe seizoen.

''Op Eén' heeft inderdaad mooie kijkcijfers gehaald. Maar vooral de waarderingscijfers hebben me deugd gedaan. Te weten dat de kijker echt iets aan het programma heeft gehad. Dat hij er iets van heeft opgestoken. Dat doet mij bijzonder veel plezier. De eerste reeks van 'Op één' was ook volledig uit mijn comfort zone. Het was het soort televisie dat ik nog nooit had gedaan. Echt op het veld, wereldwijd én bij de mensen thuis. En ik vond dat direct heel erg aangenaam om te doen.'

En toch schuilt er ook een entertainer in je.

'Ik hou van entertainment. Ik ben een grote entertainer, maar toch vind ik het nog waardevoller om als reporter de wereld bij de mensen thuis binnen te brengen. Daarom dat ik zo pleit voor een sterke openbare omroep. En het kost tijd en geld. Maar om relevant te zijn als openbare omroep moet je dit soort programma’s kunnen blijven maken.'

Want relevantie vind je heel belangrijk?

'Ja, dat staat voor mij écht 'op één'! Ik geloof heel hard in infotainment. Als je informatie op een goede, toegankelijke en leuke manier verpakt, dan kun je veel meer mensen bereiken. Dat bewijzen we bijvoorbeeld met 'Over Eten'. Ook 'Op één' is een toegankelijk en laagdrempelig programma dat door de verpakking veel mensen bereikt. We behandelen zware thema's, we zitten na 'Thuis'. Ik hoop echt dat we een groot publiek zullen kunnen bereiken.'

Wel fijn om te zien dat je zo betrokken bent.

''Op één' hebben we zelf ontwikkeld, het is geen aangekocht format. En ik ben niet zomaar de presentator die tien minuten uit zijn hotelkamer komt, een paar vragen stelt en dan weer verdwijnt. Je maakt dit programma en als goede huisvader wil je dat zo goed mogelijk doen; Ik maak graag programma's waar ik zelf voor honderd procent achtersta, waarover gepraat wordt, die iets doén bij de mensen. Ik ben continu op zoek naar meerwaarde, maar dat is zo'n beetje een vies woord, dus beter gezegd: 't mag ergens over gaan. Kwaliteit in een fris toegankelijk jasje, zeg maar.'

'Op één', vanaf woensdag 8 januari om 20.35 uur op Eén.