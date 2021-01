Klara zet twintig veelbelovende muzikanten in de kijker tijdens 'De Twintigers'

Klara zet zich al jaren in voor jonge muzikanten. Maar door de coronacrisis blijft vandaag een talentvolle generatie achter zonder publiek of podium. Voor hen wil Klara een extra inspanning leveren.

In het kader van haar twintigste verjaardag laat Klara de luisteraars vanaf volgende week kennismaken met twintig veelbelovende twintigers in 'De Twintigers'.

Een beloftevolle generatie in de schijnwerpers

Vanaf maandag 11 januari kijkt Klara naar de toekomst en stelt de zender een generatie twintigers voor die het verschil maakt. De jonge muzikanten komen uit verschillende hoeken die tot de muziekradius van Klara behoren: klassiek, jazz en world.

Tussen januari en juni 2021 zet Klara wekelijks één muzikant in de schijnwerpers, met bijdragen in verschillende programma's, online aandacht en een gestreamd liveconcert vanuit Studio Toots als hoogtepunt. Het wekelijkse programma ziet er als volgt uit:

- 'Espresso' (maandag): de muzikale twintiger van de week stelt zich kort voor.

- 'Music Matters' (maandag tot donderdag): een dagelijkse bijdrage over vier sleutelwerken die iets meer vertellen over hem/haar.

- 'Klara Live' (donderdag): de twintiger stelt zichzelf voor door middel van een livesessie in Studio Toots, vergezeld door maximaal drie muzikanten.

- Online: op klara.be en in de Klara-app is een aparte programmapagina te vinden met de livestream van het concert, foto’s, video-opnames en een kort filmpje. De concerten worden ook live uitgezonden en zijn nadien te herbekijken via VRT NU.

Dit zijn 'De Twintigers' van Klara

Klara hecht veel belang aan muzikale kwaliteit en hield dat criterium voor ogen bij het selecteren van de jonge muzikanten. Ze zijn allen tussen de 20 en 29 jaar oud op het moment van uitzending. Ze staan aan het begin van hun carrière of hebben zich al met enkele opnames laten opmerken, en onderscheiden zich door hun opvallende persoonlijkheid of maturiteit. Klara gelooft sterk in hun potentieel en biedt hen met 'De Twintigers' een podium aan om hun talent aan het publiek te tonen.

World

Adil Benhsain (oud, altviool, darbouka)

Marieke Van Ransbeeck (musette, doedelzak)

Jazz

Casper Van de Velde (jazzdrums)

Lennert Baerts (saxofoon)

Nabou Claerhout (trombone, compositie)

Tim Eysackers (jazzpiano)

Early music

Adriaan Lauwers (luit, theorbe, gitaar)

Beniamino Paganini (traverso, klavecimbel, dirigent)

Nele Vertommen (barokhobo, blokfluit, zang)

Klassiek/hedendaags

Alice Van Leuven (viool)

Diede Verpoest (viool, altviool)

Felix Vermeirsch (cello, compositie)

Ellen Wils (mezzosopraan)

Emma Posman (sopraan)

Emile Souvagie (klarinet)

Lode Violet (cornet)

Wouter Valvekens (piano)

Tim Mulleman (piano, compositie)

Emmy Wils (piano)

Maarten Vandenbemden (gitaar)

'De Twintigers', vanaf maandag 11 januari elke week op Klara, klara.be en in de Klara-app. Met dank aan Sabam for Culture.

Jong én minder jong talent

Klara zet in 2021 niet enkel jong talent in de kijker. Vanaf zondag 10 januari presenteert Klaracoryfee Fred Brouwers zes weken op rij het gelegenheidsprogramma 'WinterFred'. Samen met Sieglinde Michiel duikt Fred in zijn memorie en platenkast, op zoek naar de meest sappige en gezapige muziekverhalen uit zijn carrière. Zo komen de luisteraars onder andere te weten dat Fred wel eens op de lappen ging met violist Philippe Hirschhorn en dat hij ooit chauffeur was voor de Australische mezzosopraan Yvonne Minton. Dat en zoveel meer vanaf nu zondag op Klara, klara.be en in de Klara-app!

'WinterFred', vanaf zondag 10 januari, zes weken van 13.00 tot 15.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app. Reacties zijn welkom via winterfred@klara.be.