Klara verwelkomt muziekliefhebbers in Brugge op bijzondere editie van 'Iedereen Klassiek'

Foto: Klara - © VRT 2020

Op zaterdag 31 oktober organiseert Klara in samenwerking met Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge een bijzondere editie van 'Iedereen Klassiek'.

Voor het achtste jaar op rij dompelt 'Iedereen Klassiek' muziekliefhebbers onder in een wereld van klassiek, rust, schoonheid en verstilling. Dat de coronacrisis dé hoogdag van de klassieke muziek niet klein kreeg, bewijst deze extra veilige editie met klinkende namen als Wannes Cappelle en Astrid Stockman, verrassende projecten voor de hele familie en heerlijke orkestmuziek door onder meer Bryggen en Brussels Philharmonic.



Bijzondere editie 'Iedereen Klassiek 2020'

De cultuursector heeft er een aantal bijzonder moeilijke maanden opzitten door de coronacrisis. Klara wil zowel de artiesten als muziekliefhebbers een hart onder de riem steken. Daarom bundelen cultuurpartners Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge opnieuw de krachten voor een achtste editie van 'Iedereen Klassiek'.

Het programma is naar goede gewoonte een smakelijke mix van toegankelijke klassieke muziek, bijzondere combinaties en aandacht voor oren en ogen van alle leeftijden. Strijkorkest Bryggen serveert een vangst uit het Hoge Noorden en vaste waarde Brussels Philharmonic bewijst dat ook een symfonisch orkest zich perfect coronaproof – want in verschillende orkestsecties per werk – kan organiseren. In de Kamermuziekzaal verrassen Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde Metaal, en pianist Nicolas Callot met een West-Vlaamse Schubertiade. Warme klezmermuziek voert ons dan weer richting gezellige familiefeesten uit het pre-coronatijdperk. In de Sint-Salvatorskathedraal weerklinkt koper op een bedje van orgel, terwijl de Sint-Jakobskerk een plek is van vocale verstilling met onder meer de live soundtrack bij de Klara-publicatie De Stilte van de muziek voor Bach. Kinderen kunnen volop smullen van voorstellingen op hun maat door Trio Osuna en Opera Caramba. Place to be voor die laatste voorstelling én voor een onvergetelijk Beethoven-concert (meezingen mag!) door topsopranen Astrid Stockman & Liesbeth Devos, is de Koninklijke Stadsschouwburg, die voor het eerst de deuren opent voor Iedereen Klassiek.

Dirk De fauw, burgemeester Stad Brugge: 'De voorbije maanden hebben we op vlak van cultuur noodgedwongen tal van annulaties moeten aankondigen. Dan bloedt het hart van een cultuurstad als Brugge. Het is een belangrijk signaal dat we de klassieker 'Iedereen Klassiek' laten doorgaan, aangepast aan de omstandigheden, maar vooral vastberaden, want muziek heeft een plaats in ons leven en in onze stad. Ik hoop dat de stad binnen afzienbare tijd weer zindert van evenementen die iedereen spontaan kan bijwonen. In afwachting daarvan zijn we blij dat muziekliefhebbers in Brugge mits reservering kunnen genieten van ontroerende concerten. 'Iedereen Klassiek' is dus, nu niets écht hetzelfde is, nog steeds iedereen welkom.'

Jeroen Vanacker, artistiek directeur Concertgebouw Brugge: 'Het loutere feit dat 'Iedereen Klassiek' dit jaar onverminderd doorgaat, is een triomf van de hoop. In tijden van beproevingen en beperkingen is 'Iedereen Klassiek' een welgekomen feest voor muziekliefhebbers en muzikanten. Een feest dat kan plaatsvinden net omdát de culturele sector zich maandenlang heeft voorbereid om een veilige context te creëren voor de kunsten. Op die manier zullen duizenden mensen op deze jaarlijkse hoogmis van de klassieke muziek zich enkel zorgen moeten maken over een juiste keuze in het rijke en gevarieerde aanbod!'

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: 'Dat 'Iedereen Klassiek' kan doorgaan is alsnog een wonder. Na de versoepelingen in de cultuursector hebben we er met onze partners alles aan gedaan om de musici in de veiligste omstandigheden te laten spelen. Ook voor de bezoekers is alles voorzien opdat ze van deze hoogdag van de klassieke muziek op afstand maar met volle teugen kunnen genieten. Het enige wat we vragen is om uw zitje te reserveren en nadien zo hard en lang mogelijk te applaudisseren voor onze muzikanten die door de coronacrisis zwarte sneeuw hebben gezien.'

Veilig genieten in Brugge en van thuis

'Iedereen Klassiek' werkt anders dan vorige edities met een reservatiesysteem, maar behoudt zijn kracht: zorgen voor een moment van schoonheid en mooie muziek in moeilijke tijden. Om de veiligheid van zowel de bezoekers als de artiesten te garanderen, is het voor de bezoeker dit jaar dus noodzakelijk om zijn gratis tickets vooraf te reserveren. Dat kan vanaf maandag 12 oktober via de website van Klara of aan de balie van In&Uit Brugge. Muziekliefhebbers die meerdere concerten willen volgen, moeten afzonderlijk per concert tickets reserveren. Uiteraard zullen alle maatregelen op gebied van social distancing en hygiëne ook tijdens de festivaldag minutieus gerespecteerd worden.

Wie geen tickets heeft, kan deze muzikale dag van thuis uit volgen. 'Iedereen Klassiek' wordt live uitgezonden op Klara, of is via videostream te volgen op Klara.be of in de Klara-app.

'Iedereen Klassiek', zaterdag 31 oktober van 9.30 tot 19.30 uur in en rond Stad Brugge, en op Klara en Klara.be.

Een organisatie van Klara, Concertgebouw Brugge, Stad Brugge, Brugge Plus, Cultuurcentrum Brugge, Stedelijk Conservatorium Brugge & Werk & Ondernemen Brugge.