Klara pakt uit met tweede editie van 'De Twintigers'

Tijdens de Week van de Belgische muziek, die loopt van 31 januari tot 6 februari, start Klara met de tweede editie van 'De Twintigers'. Wie is de nieuwe generatie die de toekomst van de klassieke, jazz- en wereldmuziek in ons land zal kleuren? Na een succesvolle eerste editie in 2021, maak je als luisteraar ook dit jaar kennis met frisse en getalenteerde twintigers.

Binnen haar ruime muziekradius selecteerde Klara tien veelbelovende musici die het verschil maken. Het zijn uitgelezen muzikanten die 20 tot 29 jaar oud zijn op het moment van de uitzending. Ze staan aan het begin van hun carrière en hebben zich al met enkele opnames of concerten laten opmerken. Klara gelooft sterk in hun potentieel. De jonge talenten hebben genoeg maturiteit en persoonlijkheid om het verschil te maken. Johannes Wirix-Speetjens, Klara-presentator, acteur en zelf twintiger, wordt het boegbeeld van deze tweede editie.

Johannes Wirix-Speetjens, presentator: 'Klara zet door op haar koers van 'De Twintigers': een mooie én belangrijke missie. We leven in inspirerende, maar onzekere en verwarrende tijden voor jonge artiesten. 'De Twintigers' snakken naar publiek en wij naar hun muziek! Deze generatie staat te trappelen om het verschil te maken. Met heel mijn hart geef ik hen het podium dat ze verdienen en dat ze door de pandemie soms missen. Ik ben razend benieuwd om met hen in gesprek te gaan. Het is een eer daar samen met de luisteraar vanop de eerste rij bij te zijn!'

Nieuw programma op zondagnamiddag

'De Twintigers' strijken tien weken lang neer op Klara. Tussen maandag 31 januari en zondag 1 mei, behalve tijdens de schoolvakanties, staat wekelijks één muzikant in de schijnwerpers. Deze jeugdige virtuoos duikt op in verschillende programma’s en ook op klara.be en in de Klara-app. Het hoogtepunt is een nieuw programma op zondagnamiddag, met een concert vanuit Studio Toots in het VRT-gebouw. Dit kun je beluisteren op Klara én bekijken op klara.be en VRT NU.

'Espresso', op maandag tussen 6.00 en 9.00 uur

Aan het begin van de week stelt het jonge talent zichzelf voor in het ochtendprogramma van Klara.

'Music Matters', van maandag tot donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur

De musicus kiest elke dag een sleutelwerk, een werk dat om de een of andere reden bepalend is geweest. Presentator Olav Grondelaers laat de twintiger hierover aan het woord.

'De Twintigers', op zondag tussen 13.00 en 15.00 uur

Presentator Johannes Wirix-Speetjens gaat live in gesprek met de muzikant van de week. Het concert, opgenomen in Studio Toots, vormt het hart van deze uitzending. Johannes praat uitvoerig met de artiest en belicht ook de mens achter de muziek.

Online

Op klara.be en in de Klara-app is een aparte programmapagina te vinden met daarop heel wat informatie over 'De Twintigers', een videoportret van elke muzikant en een link naar de concertopname op VRT NU.

'De Twintigers' van Klara, editie 2022

- Korneel Van Neste, contratenor – early music

Vanaf maandag 31 januari op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 6 februari.

- Mathilde Wauters, harp – klassiek.

Vanaf maandag 7 februari op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 13 februari.

- Ward Dhoore, gitaar, accordeon – world

Vanaf maandag 14 februari op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 20 februari.

- Wim Matheeuwese, bastrombone – klassiek

Vanaf maandag 21 februari op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 27 februari.

- Marie François, piano – klassiek

Vanaf maandag 7 maart op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 13 maart.

- Oscar Beerten, viool, hardangerviool – world

Vanaf maandag 14 maart op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 20 maart.

- Hendrik Lasure, piano – jazz

Vanaf maandag 21 maart op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 27 maart.

- Emma Wills, gitaar – klassiek

Vanaf maandag 28 maart op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 3 april.

- Mona Verhas, viool – klassiek

Vanaf maandag 18 april op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 24 april.

- Samuel Ber, drums – jazz

Vanaf maandag 25 april op Klara met concert in 'De Twintigers' op zondag 1 mei.

'De Twintigers', vanaf maandag 31 januari wekelijks op Klara, klara.be, in de Klara-app en op VRT NU | met dank aan Sabam for Culture.