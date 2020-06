'Klara on Tour' zorgt voor feestelijke start van de zomer bij Klara

Foto: Klara - © VRT 2020

De zomermaanden staan voor de deur. Door de coronacrisis moeten liefhebbers van klassiek het dit jaar stellen zonder grote festivals zoals MA Festival in Brugge of Laus Polyphoniae in Antwerpen. Klara en haar grootste partners uit de muzieksector willen toch zorgen voor een feestelijk moment bij de start van de zomer.

Daarom slaan ze de handen ineen om een groots muzikaal feest te organiseren op zondag 21 juni: 'Klara on Tour'.

Concertmarathon 'Klara on Tour'

Tijdens 'Klara on Tour' worden op zes locaties in Vlaanderen en Brussel concerten georganiseerd met muzikanten van bij ons, in samenwerking met elf partners uit de muzieksector. Door bewust te kiezen voor Belgische artiesten sluiten Klara en haar partners zich aan bij de actie #ikluisterbelgisch.

'Klara on Tour' doorkruist heel Vlaanderen en Brussel. De Tour start in Brussel (Bozar, samen met Klarafestival) en gaat over Antwerpen (deSingel) en Gent (De Bijloke) terug naar Brussel (de Munt in Bozar). Vervolgens volgt een retourtje Antwerpen (AMUZ) - Brugge (Concertgebouw, samen met MA Festival) - Antwerpen (deSingel, samen met Opera Ballet Vlaanderen en Muziektheater Transparant) om ten slotte te eindigen in Brussel (Flagey).

De verschillende huizen en geannuleerde festivals stellen een gevarieerd programma samen. Het repertoire gaat van oude muziek over opera en jazz tot hedendaagse muziek.

De volgende artiesten hebben zich geëngageerd om deel te nemen aan 'Klara on Tour':

- Trio Aries (piano), Supernova-winnaar 2020 (Klarafestival - Festival van Vlaanderen Brussel in Bozar)

- Percussiekwartet Ictus (deSingel)

- Gwen Cresens Quartet (accordeon) (De Bijloke)

- Solisten van de Munt (Bozar)

- Zefiro Torna (AMUZ - Festival van Vlaanderen Antwerpen)

- Lieselot De Wilde (sopraan), Peter Verhelst (gitaar) en Sofie Vanden Eynde (luit) (MA Festival en Concertgebouw Brugge)

- Lore Binon (sopraan), Wim Henderickx (percussie) en leden van Koor Opera Ballet Vlaanderen in samenwerking met Muziektheater Transparant en deSingel

- Black Flower (jazz) (Flagey)

Zowel on air als online

'Klara on Tour' wordt aangestuurd vanuit de Klara-studio in Brussel door Lut Van der Eycken en Nicole Van Opstal, die daar ook gasten zullen ontvangen.

De concertmarathon is niet alleen te beluisteren op Klara en via de Klara-app, maar ook te bekijken via livestream op klara.be, de Klara-app en het muziekplatform Pickx van Proximus (online en tv-kanaal). Later volgt een samenvatting op VRT NU en/of canvas.be.

'Klara on Tour', zondag 21 juni van 10.00 tot 18.00 uur op Klara, de Klara-app, Klara.be en Proximus Pickx.