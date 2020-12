Klara is helemaal 'Weg van Beethoven' in Beethovenjaar 2020

Foto: Klara - © VRT 2020

2020 had een groots Beethovenjaar moeten worden, om de 250ste verjaardag van de geniale componist te vieren. Helaas bleef ook Beethoven niet gespaard van het coronavirus. Grote herdenkingen, prestigieuze concerten en andere feestelijkheden konden niet doorgaan. Maar dat houdt Klara niet tegen om dit Beethovenjaar groots en in stijl af te sluiten met de vijfdaagse special Weg van Beethoven.

Klara rolt van zondag 27 tot en met donderdag 31 december de rode loper uit voor een van de grootste muzikale genieën uit de westerse cultuurgeschiedenis. Elke dag geniet het publiek vanaf 10.00 uur van het beste van Beethoven. Ontdek wat Klara in petto heeft:

'Espresso' (07.00 - 10.00 uur) met Sander De Keere

'Espresso' zorgt voor een fijne opwarming door muziek van Beethoven te programmeren, maar vooral door dagelijks een originele live en online quiz te houden: Ludwig of larie. Luisteraars kunnen tijdens 'Ludwig of Larie' hun Beethovenkennis testen en zo een van de drie cd-boxen winnen met het hele oeuvre van de 250-jarige.

'Weg van Beethoven' (10.00 - 12.00 uur) met Sieglinde Michiel

In de voormiddag presenteert Sieglinde Michiel de meer toegankelijke, maar altijd belangrijke werken van Beethoven. Ze nodigt de luisteraars ook uit om hun ervaringen met en gevoelens rond de muziek van Beethoven te delen.

'Weg van Beethoven' (12.00 - 14.00 uur) met Mark Janssens

Mark Janssens praat elke middag met twee gasten over twee bekende meesterwerken van Beethoven. Het worden open en vrije gesprekken over de voorgestelde muziek, maar ook over wat deze muzikanten, organisatoren en intendanten zoal van Beethoven vinden, over oude of nieuwe instrumenten, over edities en uitvoeringspraktijken, en zoveel meer.

'Weg van Beethoven' (14.00 - 18.00 uur) met Bart Stouten

Bart Stouten laat de grote werken van Beethoven horen, integraal en in de best mogelijke uitvoeringen. Zijn gids hierbij is het gloednieuwe en mooie boek 'Beethoven – Een leven in negen composities' van Oxford-hoogleraar Laura Turnbridge (verschenen bij Het Spectrum).

'Weg van Beethoven' (18.00 - 20.00 uur) met Jan Caeyers

Van zondag tot en met woensdag herneemt Klara de eerste vier uitzendingen van de zeer gewaardeerde reeks over leven en werk van Beethoven door dé grote Beethovenautoriteit Jan Caeyers. De afleveringen vijf tot en met negen worden aangeboden als podcast en zijn opnieuw te beluisteren op Klara.be of in de vernieuwde Klara-app.

'Weg van Beethoven' (20.00 - 23.00 uur) met Nicole Van Opstal

Gelukkig heeft Nicole Van Opstal tijdens het voorbije jaar toch enkele bijzonder fraaie liveconcerten met werken van Beethoven kunnen verzamelen. Onder andere Jan Caeyers tijdens de Beethovenmarathon in deSingel, pianist Boris Gilburg en Brussels Philharmonic, Jan Michiels en Liebrecht Vanbeckevoort, en het Artemis Kwartet en het Quatuor Ebène komen aan bod.

'Weg van Beethoven', vanaf zondag 27 tot en met donderdag 31 december elke dag vanaf 10.00 tot 23.00 uur. Op 31 december sluit 'Weg van Beethoven' af om 18.00 uur, waarna 'Oudejaers met de Grondelaers' 2021 inluidt.