Klara in de ban van koormuziek

Ze worden ook wel de 'Olympische Spelen van de zangkoren' genoemd, de World Choir Games. De coronapandemie heeft voor een dik jaar vertraging gezorgd, maar uitstel is geen afstel: de feestelijkheden gaan van start op zaterdag 30 oktober en duren tot zondag 7 november.

Deze elfde editie is heel bijzonder, want na onder andere China, Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, wordt het evenement bij ons in Vlaanderen georganiseerd. Meer dan 150 koren uit verschillende landen en werelddelen ontmoeten elkaar de komende weken in Gent en Antwerpen. De samenzang zorgt ongetwijfeld voor een bijzonder gezellige herfstvakantie. Op Klara kun je niet om dit muziekfeest heen.

Volop aandacht op Klara

Bij Klara starten de feestelijkheden deze week al. Sopraan Astrid Stockman, ambassadrice van de World Choir Games en een van de solisten tijden de openingsceremonie, deelt deze week elke dag een stuk koormuziek dat een speciaal plekje in haar hart heeft veroverd. Ze stelt haar keuze dagelijks voor in 'Music Matters'. Op donderdag 28 oktober praat Olav Grondelaers in dat programma met een dirigent die deelneemt aan de World Choir Games.

'Music Matters', van maandag 25 tot en met vrijdag 29 oktober, van 12.00 uur tot 14.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app.

Zaterdag 30 oktober staat bij Klara in het teken van 'Iedereen Klassiek' in Brugge. Onder andere het Vlaams Radiokoor en BEvocal, het nieuwe nationaal jeugdkoor, treden er op. ’s Avonds (her)ontdek je in Caramba hoe gezellig samenzang kan zijn. Presentatrice Cara Van der Auwera haalt uit het rijke VRT-archief pareltjes naar boven van de BRT Big Band, Armand Pien en The Ray Conniff Singers. Gene Kelly en Julie Andrews laten je genieten van ensemblewerk uit musicalfilms als The Sound of Music, Mary Poppins en Singin’ in the Rain. The Puppini Sisters en The Everly Brothers zorgen voor vrolijke close harmony.

'Iedereen Klassiek', zaterdag 30 oktober, van 10.00 uur tot 18.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app.

'Caramba', zaterdag 30 oktober, van 18.00 uur tot 22.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app.

Zondag 31 oktober is het Dag van de stilte. Daarom gaat Katleen Van Bavel in 'Walden' op zoek naar 'stille' koormuziek. In 'Fidelio' doet Sylvia Broeckaert het iets minder rustig aan. Zij gaat voor de gelegenheid op zoek naar de mooiste concertstukken voor koor en duikt in het repertoire van bekende operakoren.

'Walden', zondag 31 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app.

'Fidelio', zondag 31 oktober, van 15.00 uur tot 18.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app.

Volgende week sturen presentatrices Clara De Decker en Greet Samyn in het ochtendprogramma 'Espresso' elke dag een reporter naar de repetities van een deelnemend koor. Passeren de revue: Waelrant, een jongerenkoor uit Antwerpen, Kratzfuss, een mannenkoor uit Aalst, Schola Gregoriana Cantabo, een mannenkoor uit Antwerpen, Rise Up, een jongeren- en showkoor uit Pelt en Amaranthe, een vrouwenkoor uit Oudenaarde.

'Espresso', van maandag 1 tot en met vrijdag 5 november, van 6.00 uur tot 9.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app.

In 'Ampersand' gaat Johannes Wirix-Speetjens met de luisteraar op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat betekent zingen in een koor? En waarom houdt iemand van koormuziek? Uiteraard hoort daar ook de gepaste muziek bij, samenzang natuurlijk.

'Ampersand', van maandag 1 tot en met vrijdag 5 november van 9.00 uur tot 12.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app.

Ook 'Klara Live' tekent volgende week present op de World Choir Games, met een opname van het galaconcert Visions of Sound, op 3 november in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Dit is een grootschalig werk van de vooraanstaande Vlaamse componist Wim Henderickx. Het dompelt de luisteraar onder in een zee van klanken: vier koorgroepen staan rond het publiek opgesteld en gaan in dialoog met elkaar en met live gespeelde elektronische muziek. Het werk wil een boodschap brengen van licht en hoop. Zoals we het van Wim Henderickx gewend zijn, staat het in een brede spirituele context. De tekst is gebaseerd op het Lux Aeterna uit de Latijnse dodenmis. Ook de schilderijen van Francisco de Zurbarán vormen een inspiratiebron. Tijdens dit galaconcert worden ook enkele korte werken van jonge, aankomende componisten voorgesteld. Vernieuwing én jong talent: daar is 'Klara Live' graag bij. Het concert wordt uitgezonden op vrijdag 5 november in 'Klara Live'.

'Klara Live', vrijdag 5 november van 20.00 uur tot 22.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app.

World Choir Games dit jaar in Vlaanderen

De World Choir Games zijn een internationaal koorevenement, bedacht door het Duitse INTERKULTUR, ’s werelds grootste organisator van koorcompetities en -festivals. Aan dit tweejaarlijkse gebeuren doen deelnemers uit alle windstreken mee, het is het grootste koorevenement ter wereld. Het muziekfeest wordt telkens op een andere locatie georganiseerd en dit jaar komt het naar Vlaanderen, op initiatief van EventFlanders (een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Departement Buitenlandse Zaken), de steden Antwerpen en Gent en Koor&Stem vzw. Een deel van de competitie wordt live bij ons in Vlaanderen gehouden, een ander deel speelt zich online af. Daarnaast zijn er ook heel wat laagdrempelige acties om een breed publiek in contact te brengen met koormuziek. Vlaams componist Kurt Bikkembergs schreef speciaal voor deze editie van de World Choir Games het themalied Listen.