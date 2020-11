Klaar voor 'Klara 20': een muzikaal feest voor alle luisteraars

Op woensdag 2 december wordt Klara 20 jaar en dat verdient een (coronaveilig) feest: een reuzegroot verzoekprogramma dat toepasselijk 'Klara 20' zal heten.

Corona strooide dit jaar al veel roet in het eten, maar Klara wordt maar één keer 20 en dat moet uiteraard gevierd worden. Van woensdag 2 tot en met zondag 6 december zorgt het hele Klara-team voor een groots muzikaal feest op de radio. De hoofdgasten daarbij zijn de luisteraars, want vijf dagen lang draait Klara alleen maar hun verzoekplaten. Klara wordt die week dus letterlijk gemaakt door de luisteraars.

Zij kiezen vijf dagen lang hun favoriete muziek, uit het brede repertoire van Klara. Van klassiek tot jazz, van world tot opera en alles daartussen. Van Mozart tot Miles Davis, van Cesaria Evora tot Maria Callas, van Beethoven tot Max Richter: een mix van de mooiste Klara-muziek. Klara laat daarbij uiteraard ook de luisteraars zelf en enkele BL’ers (Bekende Luisteraars) aan het woord.

Om dit mooie verjaardagsfeest alle aandacht en 'grandeur' te geven, ruimt de 'Klara Top 100' even plaats. Normaal is de 'Top 100' tijdens het laatste weekend van november te beluisteren, maar deze keer wordt dat het voorjaar van 2021. De precieze datum wordt later bekendgemaakt.

Meer informatie over het insturen van verzoekjes en verhalen voor 'Klara 20' volgt half november. Maar zo is iedereen nu al op de hoogte om zich voor te bereiden op de feestweek.

20 jaar Klara

Op 2 december 2000 hield de VRT zijn nieuwe telg Klara boven de doopvont. Klara was de nieuwe naam voor het klassieke radionet Radio 3, met een andere, meer avontuurlijke invulling.

Klara staat ondertussen voor vele werelden, zowel op muzikaal als op cultureel vlak. Van klassiek, jazz en world, over filmmuziek en chanson, tot fantastische nieuwe muziek die je nergens anders hoort. Dankzij die aanpak is Klara een gids in het immense cultuurlandschap van kunst, literatuur, film, architectuur en zo veel meer.

De fans van Klara zijn vooral liefhebbers die ook verrast willen worden. Ze waarderen bovendien de rust die de zender uitstraalt. En ze leren graag bij. Dat blijkt uit het grote succes van vele muziekspecials, documentaires, gesprekken en podcasts.

Kortom: Klara staat er al 20 jaar voor de luisteraars en wil hen graag muzikaal in de bloemen zetten tijdens de feestweek 'Klara 20'.