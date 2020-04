Kim en Charlotte vallen als tweede duo af in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De eerste tien afleveringen van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' zitten erop. Het laatste ticket voor de battles werd uitgedeeld en het doek viel onherroepelijk over een tweede duo dat de wedstrijd moet verlaten.

Kim en Charlotte hadden pech met het vuur dat niet werkte zoals ze wilden, het ijs dat niet hard werd en de bloemklonters in de saus. Hierdoor kregen ze lage punten van zowel Sergio en Marcelo, maar ook van de medekandidaten waarbij er bovendien heel tactisch gespeeld werd. Ze verlaten teleurgesteld, maar met opgeheven hoofd de wedstrijd.

'Ik ben tevreden: we hebben gebracht waar we achter stonden. Het is heel spijtig, we hadden het niet verwacht maar het is nu zo, er is niks meer aan te veranderen', reageert Charlotte.

Lorenzo en Ayse blijven hun eerste plaats behouden in de tweede groep met 69 op 100 en zijn groepswinnaar. Deze acht overgebleven duo’s strijden vanaf volgende week in vier spannende battles voor een plaats in de volgende ronde:

BATTLE 1: Lorenzo en Ayse versus Dries en Charlotte

BATTLE 2: Jasmina en Deborah versus Seb en Simon

BATTLE 3: Dominique en Wendy versus Claudia en Pino

BATTLE 4: Mira en Anne-Sophie versus Charlotte en Charlot

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', elke dinsdag en donderdag om 20.00 uur op VTM.