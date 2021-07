Kijkcijfers: woensdag 7 juli 2021

Tegen de 600.000 mensen aan zien op televisie de verovering van de Mont Ventoux door Wout Van Aert. De tweede halve finale op het EK voetbal tekent voor de miljoenentopper van de dag. Bij VTM lokt 'VTM NIEUWS' het meeste kijkers, Canvas scoort twee keer een top 20 plaats, Play4 en VTM 2 komen elk één keer voor.

Woensdag 7 juli 2021



1. VB. EK. 1/2F - ENGELAND/DENEMARKEN EEN 1.012.448 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 862.456 3. VILLA SPORZA EEN 771.572 4. SWITCH EEN 748.344 5. WIELRENNEN. RONDE VAN FRANKRIJK - RIT 11 SORGUES>M EEN 585.675 6. NIEUWS 19U VTM VTM 494.279 7. THE DOG HOUSE EEN 385.365 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 364.216 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 345.933 10. DE KOTMADAM VTM 279.357 11. NIEUWS 13U VTM VTM 257.233 12. DE BUURTPOLITIE VTM 251.774 13. MET VIER IN BED VTM 210.071 14. ...VOOR DUMMIES - FAMILIAAL GELUK VTM 200.778 15. AXEL OPGELICHT VTM 127.152 16. TER ZAKE Canvas 119.383 17. STURM DER LIEBE VTM2 115.661 18. MISDAADDOKTERS - OP MISSIE Canvas 113.584 19. BLIND GEKOCHT PLAY4 92.776 20. FAMILIE VTM 88.863

