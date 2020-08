Kijkcijfers: woensdag 5 augustus 2020

Het Europese voetbal is terug! Fans keken daar reikhalzend naar uit en toch keken 'maar' ongeveer 230.000 mensen naar de wedstrijd waarin onze landgenoot Lukaku schitterde. Alle kijkcijfers van woensdag vind je hier.

Woensdag 5 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 824.154 2. F.C. De Kampioenen En 667.009 3. Switch En 633.183 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 600.274 5. Sara VTM 510.606 6. Het Rad VIER 470.319 7. Op Kot En 469.441 8. De Kotmadam VTM 466.464 9. Het Journaal 13.00 uur En 452.800 10. Het Journaal Laat En 432.969 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 341.431 12. De Zomer Van VTM 286.031 13. Escape to the Chateau En 266.511 14. De Buurtpolitie VTM 263.616 15. Voetbal: Europa League - Inter-Getafe Canvas 229.269 16. Salamander En 224.549 17. Plat Prfr En 215.634 18. Huizenjagers Vakantiehuizen VIER 193.764 19. Terzake Canvas 169.076 20. Voetbal: Europa League - studio Canvas 161.891

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

