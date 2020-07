Kijkcijfers: woensdag 22 en donderdag 23 juli 2020

We schotelen je bij deze de kijkcijfers voor van de afgelopen twee dagen. Benieuwd hoe je favoriete programma het gedaan heeft? Bekijk de cijfers hier!

Woensdag 22 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 751.355 2. Switch En 698.366 3. F.C. De Kampioenen En 675.898 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 656.820 5. Op Kot En 473.419 6. Sara VTM 427.540 7. De Kotmadam VTM 389.501 8. Plat Prefere En 334.922 9. De Zomer Van VTM 315.830 10. Het Journaal 13.00 uur En 301.957 11. De Buurtpolitie VTM 283.919 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 266.413 13. Escape to the Chateau En 242.301 14. Terzake Canvas 232.830 15. Die Hard With A Vengeance VTM 188.711 16. Seven Worlds One Planet - North America Canvas 154.146 17. De Barak van Bartel VIER 152.497 18. A Million Little Things En 151.188 19. Vermist VIER 148.422 20. Border Security VTM 145.512

Donderdag 23 juli 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 752.247 2. Switch En 653.849 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 576.821 4. FC De Kampioenen En 572.578 5. Op Kot En 509.012 6. Sara VTM 423.648 7. Het Journaal Laat En 398.524 8. Het Journaal 13.00 uur En 393.637 9. Gentbrugge En 388.872 10. De Kotmadam VTM 328.518 11. De Zomer Van VTM 285.699 12. Telefacts Zomer VTM 274.982 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 249.648 14. Terzake Canvas 240.887 15. De Buurtpolitie VTM 225.386 16. The Secret Life Of The Zoo En 220.622 17. Salamander En 178.151 18. Topdokters VIER 163.457 19. Vermist VIER 138.183 20. Schatten van Mensen VIER 137.202

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)