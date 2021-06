Kijkcijfers: woensdag 16 juni 2021

Als 'Familie' met maar 480.000 kijkers de top 3 van de dag haalt, dan weet je het wel. Het zomert! Koning voetbal regeert met geen 800.000 kijkers voor Italië-Zwitserland. Vier dagnoteringen zijn voor Canvas. De Play-zenders zijn op zomerreces en breken vooralsnog geen potten.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Woensdag 16 juni 2021



1. VB. EK. SCHIFT - ITALIE/ZWITSERLAND EEN 732.013 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 698.200 3. FAMILIE VTM 480.655 4. BLOKKEN EEN 451.257 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 444.205 6. LISA VTM 440.379 7. NIEUWS 19U VTM VTM 416.530 8. FIRST DATES EEN 330.558 9. HET JOURNAAL LAAT EEN 325.765 10. VB. EK. SCHIFT - TURKIJE/WALES Canvas 322.950 11. TER ZAKE Canvas 256.405 12. VB. EK. SCHIFT - FINLAND/RUSLAND EEN 255.208 13. MET VIER IN BED VTM 232.648 14. NIEUWS 13U VTM VTM 202.391 15. VILLA SPORZA EEN 189.610 16. WIELRENNEN. BK. TIJDRIJDEN INGELMUNSTER Canvas 172.548 17. AXEL OPGELICHT VTM 169.189 18. MISDAADDOKTERS - PLAATS DELICT Canvas 169.026 19. THUIS EEN 162.616 20. STURM DER LIEBE VTM2 142.837

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!