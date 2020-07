Kijkcijfers: woensdag 15 en donderdag 16 juli 2020

Zeer zomerse kijkcijfers alweer, met goede scores voor zowel 'Switch', 'Vive la Vie' en... 'Vermist'. 'Sara' blijft de fans bekoren, net als de 'De Kotmadam'. Alle kijkcijfers van afgelopen woensdag n donderdag vind je hier.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Woensdag 15 juli 2020



1. Switch En 764.880 2. Vive la Vie En 734.275 3. Het Journaal 19.00 uur En 727.678 4. F.C. De Kampioenen En 702.543 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 664.879 6. Op Kot En 503.350 7. Sara VTM 468.993 8. Het Journaal Laat En 459.820 9. De Kotmadam VTM 442.976 10. Het Journaal 13.00 uur En 364.468 11. De Buurtpolitie VTM 320.737 12. Escape to the Chateau En 278.962 13. Allerbeste Kijkers VTM 258.219 14. VTM NIEUWS Extra - Veiligheidsraad VTM 227.339 15. Terzake Canvas 197.402 16. Vermist VIER 161.199 17. De Barak van Bartel VIER 159.840 18. The Interpreter VTM 152.474 19. A Million Little Things En 146.459 20. Border Security VTM 135.058

Donderdag 16 juli 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 862.482 2. Vive la Vie En 768.782 3. Switch En 740.295 4. F.C. De Kampioenen En 735.915 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 659.799 6. Op Kot En 546.042 7. Sara VTM 457.494 8. De Kotmadam VTM 450.871 9. Het Journaal 13.00 uur En 393.109 10. The Secret Life Of The Zoo En 307.578 11. De Buurtpolitie VTM 294.398 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 268.109 13. Allerbeste Kijkers VTM 238.916 14. Terzake Canvas 223.564 15. Topdokters VIER 218.801 16. Telefacts Zomer VTM 204.438 17. Vermist VIER 155.974 18. Sturm der Liebe Vitaya 155.113 19. De Playlist En 154.363 20. Border Security VTM 147.959

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)