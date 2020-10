Kijkcijfers: woensdag 14 oktober 2020

'De Slimste Mens Ter Wereld' verslaat de Rode Duivels en 'Andermans Zaken' blijft net onder het voetbal. 'Niveau 4 Gent' blijft een behoorlijk cijfer scoren, Canvas kan alleen met 'Terzake' uitpakken. En kijk eens naar het kijkcijfer van 'Buren'!

Woensdag 14 oktober 2020



1. Thuis En 1.124.929 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.055.969 3. Iedereen Beroemd En 952.187 4. De Slimste Mens ter Wereld VIER 859.317 5. Voetbal: Nations League - Ijsland-Belgi VTM 796.943 6. Andermans Zaken En 760.807 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 719.779 8. Familie VTM 678.933 9. Blokken En 623.673 10. Sara VTM 499.105 11. Het Journaal 13.00 uur En 428.069 12. Niveau 4 VIER 390.102 13. Wielrennen: Scheldeprijs En 377.600 14. Vive le Velo: Leve De Ronde En 342.257 15. Mijn Kanker: Portret van Gebroken Jonge Levens En 333.598 16. De Buurtpolitie VTM 281.068 17. Het Journaal Laat En 255.159 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 252.291 19. Terzake Canvas 241.329 20. Neighbours En 237.630

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

