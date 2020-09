Kijkcijfers: 'The Masked Singer' maakt ongezien sterke start!

Foto: VTM © DPG Media 2020

De gloednieuwe vrijdagavondshow The Masked Singer zet meteen een ongeziene start neer bij VTM. Maar liefst 1,3 miljoen kijkers - 1,25 miljoen kijkers voor de aflevering van vrijdag (live+2 + online via VTM GO) en nog eens 86.000 voor de herhaling op zondag - stemden af op de eerste show.

Het programma haalde een uitzonderlijk marktaandeel van 63% in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 70% in de jongere doelgroep VVA 18-44. Vlaanderen is duidelijk helemaal in de ban van 'The Masked Singer'.



Ook online en op sociale media werd er volop gespeculeerd over de identiteit van de Masked Singers. In de Guessing Game op vtm.be werden al meer dan 100.000 stemmen uitgebracht om zo mee te raden wie bijvoorbeeld Otter, Aap of Libelle zijn. Op VTM GO haalden 'The Masked Singer' en de eerste aflevering van 'Behind The Mask', het exclusieve programma dat elke week het verhaal achter de ontmaskering volgt, ondertussen ook al 120.000 views.

Herbekijk de eerste ontmaskering van 'The Masked Singer'



Maarten Janssen, channel manager VTM: 'Wat een onwaarschijnlijk mooi resultaat voor ons nieuw vrijdagavondprogramma vol spraakmakend entertainment. Een otter, een wolf en een aap laten zingen op tv… het is niet het meest voor het hand liggende idee. Maar blijkbaar was Vlaanderen er helemaal klaar voor. Blij dat we jong en oud zo massaal aan het raden hebben gekregen! Een meeslepend, entertainend en verbindend programma, dat is helemaal waar VTM voor wil staan.'



Voor de vele speurders is het nu al uitkijken naar de tweede show van vrijdag 25 september. Wie wordt deze week ontmaskerd? Wie de eerste aflevering wil herbekijken, kan dat doen via VTM GO.

Herbekijk het optreden van Koningin! Weet jij wie het is?

Of Libelle?







