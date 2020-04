Kijkcijfers: sterkhouders doen het goed op VIER

Foto: © VIER 2020

Het coronavirus heeft België al weken lang in zijn greep en iedereen zit nog steeds in zijn kot. En dat is te merken in tv-land, want de sterkhouders van VIER werden in april druk bekeken.

Ondanks de pittige concurrentie van 'Blind Getrouwd' en 'Twee Tot De Zesde Macht' kroonde 'De Mol' zich tot de absolute winnaar van de zondagavond. Gilles De Coster en zijn 10 kandidaten beslechtten de strijd der titanen met een stevig record van gemiddeld 1.473.000 kijkers en 39% marktaandeel op VVA 18-54. Ter vergelijking: vorig jaar 1.201.000 kijkers (50,1%), in 2018 1.201.000 kijkers (54,9%), in 2017 1.149.000 kijkers (35,5%) en in 2016 1.109.000 kijkers (43,4%). De finale hield ook nog nooit zoveel Vlamingen aan het scherm gekluisterd: 1.472.000 kijkers (45%).

Dat grote succes vertaalde zich deze week ook in een crash van de servers bij het openen van de inschrijvingspagina voor het nieuwe seizoen. Later op de avond was er geen publiek in 'Café De Mol', maar duidelijk wel voor 'Café De Mol', dat gemiddeld 363.000 kijkers ontving (21,3%).

Ook 'Blind Gekocht' maakt een grote sprong voorwaarts en zag het aantal fans toenemen. Het tweede seizoen zit op dit moment aan gemiddeld 825.000 kijkers en een mooie 33,4% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54. Vorig jaar lokte het spraakmakende realityprogramma 664.000 kijkers en 31,9% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54. 'Gert Late Night' liet dit voorjaar wat vroeger van zich horen en hoe: met gemiddeld al 533.0000 kijkers en 24,6% marktaandeel zien ook Gert en James hun talkshow op de boot een opwaartse koers varen. Vorig jaar rond dezelfde periode bleven er gemiddeld 442.000 kijkers plakken, wat goed was voor 27,1% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54.

'Expeditie Robinson' nestelt zich nog wat steviger op de onbewoonde eilanden. Het survivalprogramma lokt wekelijks een mooie 507.000 kijkers en 22% marktaandeel, wat in lijn ligt met de resultaten van vorig jaar: 474.000 (24,8%). Het eerste seizoen van het nieuwe humaninterestprogramma 'Het Parket' laat elke dinsdag gemiddeld 453.000 meekijken achter de schermen van het openbaar ministerie (17,6%). En het nieuwste sketchprogramma 'Influencers' neemt 336.000 kijkers voor z’n rekening (16,1%).

Met 'Topdokters: Corona', '#Corona2020' en 'De Container Cup' maakte VIER de afgelopen weken ook meer programma’s dan voorzien om de thuiszitters zowel te informeren als te entertainen. Respectievelijk haalden de programma’s al 372.000 kijkers (12,6%), 161.000 kijkers (7,4%) en 352.000 kijkers (22%).

Maar VIER en VIJF zorgden niet alleen voor een dagelijkse portie relevante content op het scherm, ook online zijn VIER en VIJF meer dan ooit aanwezig: Viktor Vlogdown met Viktor Verhulst, Wim Zingt met Wim Opbrouck, Kat Homeparty met Kat Kerkhofs en Hot in uw kot met Goedele Liekens zijn ondertussen uitgegroeid tot dagelijkse vaste afspraken op VIER.be en VIJF.be. En met succes: ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar - van 14 maart tot 28 april - zien vier.be en vijf.be hun online bereik stijgen met een miljoen views, goed voor een mooie groei van elf procent.