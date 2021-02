Kijkcijfers: SBS Belgium tevreden met eerste resultaten nieuwe Play-familie

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Februari, de eerste volledige maand van de nieuwe Play-familie, is met 19.9% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54 meteen goed ingezet en blijft op koers voor de beoogde 20%.

Na de recordmaand januari gaat SBS verder op het mooie elan, want tijdens de eerste twee maanden van het nieuwe jaar blijft SBS de sterkste stijgende Vlaamse zendergroep van 2021. In dezelfde periode vorig jaar haalden de drie SBS-zenders in januari en februari een gemiddeld marktaandeel van 18.1%: SBS groeide afgelopen maand met 8% in vergelijking met 2020.

Het is dan ook geen verrassing dat Play4 in februari de sterkste stijger is onder de zenders. Tijdens de koude wintermaanden stond o.a. het nieuwe 'Over De Oceaan' aan het roer van dit mooie cijfer. Gemiddeld 639.052 kijkers volgden de oversteek, goed voor 28.2% marktaandeel. Pal tegenover de twee Vlaamse soaps groeit de gloednieuwe ontwapenende reeks 'Dag Dokter' opvallend tot dagelijks gemiddeld 259.251 kijkers en 12.9% marktaandeel. 'De Verhulstjes' verwarmden dan weer gemiddeld 963.462 kijkers met hun ontwapenende gezelligheid en lekkere kaasfondues. Zij gaven Vlaanderen een unieke inkijk in hun leven en dat leverde Play4 42.1% marktaandeel op. 'Big Brother' blijft het vuur aan de schenen leggen van de concurrentie en is marktleider met 34.9%. 'Big Brother' spreekt een erg trouw en vast publiek aan, ook op het latere uur: Lineair zit de moeder der realityreeksen aan gemiddeld 352.766 kijkers, online staat de teller ondertussen op 3.5 miljoen views. En ook de livestream is een succes met al ruim 2 miljoen views. In de eerste maand na de lancering van het GoPlay-platform realiseert 'Big Brother' zo mee een verdubbeling van het aantal views t.o.v. vorig jaar.

Opvallend in februari: James Cooke legde zijn hart en ziel in zijn nieuwe programma 'Leef!' en ontroerde met het eerste emotionele portret van Dimitri meteen 464.478 Vlamingen, goed voor 21.6% marktaandeel. In 'De Bachelorette' spatten de vonken en passie ervan af. Elke Clijsters en haar harem mannen konden al rekenen op 406.891 kijkers en 23.2% marktaandeel. En de zon kwam piepen in Vlaanderen dankzij de buitenlandse avonturen van 3 koppels in 'Bye Bye Belgium'. Zij zochten warmere oorden op om hun droom waar te maken en daar waren tot nu toe al 387.703 mensen getuige van. 'Bye Bye Belgium' tikt op dit moment af op 20% marktaandeel.

Play4 gaat de lente in met nieuwe, frisse programma's zoals o.a. 'Kat Zonder Grenzen' en later ook 'Topdokters', 'De Container Cup,' 'De Mol', Gert en James en 'Blind Gekocht'. Play5 zet verder in op 'Temptation Island: Love or Leave', 'Chateau Meiland', 'New Amsterdam' en 'Drag Race'. Op Play6 is het uitkijken naar 'Kings of Pain' en 'The Blacklist'. En op 2 april start de nieuwe SBS-zender Play7.