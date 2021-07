Kijkcijfers: maandag 5 juli 2021

Een voetballoze maandag en de terugkeer van een aantal zomerse klassiekers. 'Switch' springt meteen naar de derde plek, 'F.C. De Kampioenen' gaat nog een stapje verder. 'De Kotmadam' levert VTM een negende plek op. Dat is beter dan de elfde plaats voor het gloednieuwe 'Vakantiehuis for Life'. Play4 en Canvas kunnen elke één notering binnenhalen.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 5 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 822.396 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 748.758 3. SWITCH EEN 727.432 4. OP KOT EEN 655.860 5. NIEUWS 19U VTM VTM 593.117 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 416.995 7. MET VIER IN BED VTM 304.708 8. INSIDE TARONGA ZOO EEN 297.875 9. DE KOTMADAM VTM 277.991 10. DE BUURTPOLITIE VTM 258.770 11. VAKANTIEHUIS FOR LIFE VTM 249.156 12. HET JOURNAAL LAAT EEN 245.853 13. NIEUWS 13U VTM VTM 233.665 14. UNITE 42 EEN 233.303 15. ...VOOR DUMMIES - ROMANTIEK VTM 225.065 16. RECHT OP RECHT EEN 208.409 17. DON'T WORRY, BE HAPPY PLAY4 170.771 18. TER ZAKE Canvas 155.668 19. DAGELIJKSE KOST EEN 138.793 20. BORDER SECURITY (USA) VTM 138.216

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!