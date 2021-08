Kijkcijfers: maandag 2 augustus 2021

Slecht nieuws voor Play4. De zender kan (voorlopig) niet scoren met 'De Redders' en het nieuwe seizoen van 'Het Rad'. Beide programma's kunnen geen plaats bemachtigen in de top 20 van maandag. En en VTM verdelen de koek met deze score: 15-5.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 2 augustus 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 931.224 2. STUDIO TOKIO EEN 844.388 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 842.177 4. SWITCH EEN 833.212 5. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 699.067 6. NIEUWS 19U VTM VTM 583.283 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 485.617 8. O.S. 2021 ATLETIEK EEN 403.928 9. O.S. 2021 BASKETBAL D. - CHINA/BELGIE EEN 371.757 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 362.968 11. O.S. 2021 ATLETIEK D. EEN 348.314 12. O.S. 2021 ATLETIEK (S.) EEN 344.692 13. INSIDE TARONGA ZOO EEN 331.642 14. NIEUWS 13U VTM VTM 257.388 15. WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 255.014 16. O.S. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK EEN 253.086 17. DE KOTMADAM VTM 253.057 18. DE BUURTPOLITIE VTM 249.780 19. O.S. 2021 WIELRENNEN. BAAN EEN 246.125 20.

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!