Kijkcijfers: maandag 19 juli 2021

'Het Journaal' profiteert deze keer minder van de resultaten van het Overlegcomité, maar voert wel nog de lijst van maandag aan. Ook 'VTM NIEUWS' zet een gewoon zomers resultaat neer. Het is wel weer het best bekeken VTM-programma van de dag. 'Switch' en 'F.C. De Kampioenen' blijven trouw op post in de top 3.

Maandag 19 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 818.287 2. SWITCH EEN 752.037 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 701.518 4. NIEUWS 19U VTM VTM 497.731 5. THE AMERICAN DREAM XL EEN 442.069 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 419.958 7. WAARHEID DURVEN OF DOEN VTM 386.903 8. DIE HUIS - NAFI THIAM EEN 358.008 9. NIEUWS 13U VTM VTM 286.222 10. INSIDE TARONGA ZOO EEN 266.352 11. DE KOTMADAM VTM 258.238 12. DE BUURTPOLITIE VTM 177.387 13. ...VOOR DUMMIES - FEESTPLEZIER VTM 172.098 14. UNITE 42 EEN 170.176 15. TERZAKE Canvas 166.559 16. VAKANTIEHUIS FOR LIFE VTM 162.241 17. EXTRA JOURNAAL - OVERLEGCOMITE EEN 161.955 18. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 142.527 19. STURM DER LIEBE VTM2 133.905 20. THUIS EEN 113.948

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

