Kijkcijfers: maandag 17 februari 2020

'Down the Road' lokt alweer meer dan een miljoen mensen naar En. 'Topdokters' blijft post vatten in de top 10, iets wat 'BEAT VTM' weer niet lukt. Het tweede seizoen van 'Vandaag' opent met dik 400.000 kijkers.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 17 februari 2020



1. Thuis En 1.136.645 2. Down The Road En 1.080.165 3. Het Journaal 19.00 uur En 989.615 4. Iedereen Beroemd En 932.376 5. Blokken En 758.265 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 733.066 7. Familie VTM 667.525 8. Topdokters VIER 463.729 9. 100 Dagen En 421.078 10. Vandaag En 401.789 11. BEAT VTM VTM 386.564 12. Het Journaal 13.00 uur En 385.823 13. Helden van Hier: Ontplofffing Paardenmarkt VTM 362.559 14. De Buurtpolitie VTM 315.461 15. Extra Time Canvas 315.451 16. Flikken Maastricht En 312.290 17. De Afspraak Canvas 307.192 18. Het Journaal Laat En 291.147 19. Wereldrecord Canvas 272.978 20. Terzake Canvas 246.144

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)