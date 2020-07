Kijkcijfers: maandag 13 juli 2020

Het topprogramma van de avond moet tevreden met iets meer dan 700.000 kijkers. En die eer valt 'Het Journaal' te beurt. Alle cijfers van maandag 13 juli vind je hier.

1. Het Journaal 19.00 uur En 714.839 2. Switch En 703.090 3. Vive la Vie! En 688.204 4. F.C. De Kampioenen En 626.199 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 570.768 6. Sara VTM 462.295 7. Op Kot En 453.071 8. Het Journaal Laat En 411.734 9. De Kotmadam VTM 358.120 10. Het Journaal 13.00 uur En 284.070 11. Allerbeste Kijkers VTM 268.014 12. De Buurtpolitie VTM 261.481 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 247.924 14. Inside Taronga Zoo En 215.364 15. Terzake Canvas 160.380 16. De Bunker VTM 141.888 17. Sturm der Liebe Vitaya 135.262 18. Strafpleiters Canvas 122.894 19. An Officer And A Murderer VIJF 122.723 20. Vermist VIER 120.032

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

