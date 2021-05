Kijkcijfers: maandag 10 mei 2021

Maandag kan alleen 'Thuis' meer dan een miljoen mensen aan het scherm kluisteren. Daarnaast zetten ook 'Dwars door de Middellandse Zee' en 'Camping Coppens: Op Weg naar Zweden' weer mooie cijfers in de tabel. 'Familie' moet het stellen met een negende plek en Canvas kan enkel met 'De Afspraak' een stekje in de dag top 20 veroveren. 'De Cooke & Verhulst Show' is het best bekeken Play4-programma. Dit zijn de kijkcijfers van maandag 10 mei 2021.