Kijkcijfers: donderdag 3 juni 2021

Naar de eerste vriendschappelijke wedstrijd van de Rode Duivels kijkt net geen miljoen mensen, voor het studiogedeelte achteraf blijven 350.000 kijkers hangen. De laatste aflevering van 'De Kemping' kampeert op een vijfde plek en VTM scoort met 'Sturm der Liebe' nog eens een plek in de top 20. Dit zijn alle kijkcijfers van donderdag.

Donderdag 3 juni 2021



1. THUIS EEN 1.206.899 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 978.695 3. VB. VRIEND - BELGIE/GRIEKENLAND VTM 931.014 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 904.511 5. DE KEMPING EEN 603.058 6. BLOKKEN EEN 591.941 7. NIEUWS 19U VTM VTM 551.990 8. FAMILIE VTM 476.931 9. CAMPUS CUP EEN 460.566 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 420.997 11. VB. VRIEND - STUDIO VTM 351.542 12. LISA VTM 346.560 13. DAGELIJKSE KOST EEN 315.807 14. HET JOURNAAL LAAT EEN 272.202 15. NIEUWS 13U VTM VTM 238.129 16. RECHT OP RECHT EEN 211.501 17. DE AFSPRAAK Canvas 182.175 18. THE BEE GEES, HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART Canvas 166.429 19. DE BUURTPOLITIE VTM 152.935 20. STURM DER LIEBE VTM2 147.542

