Kijkcijfers: donderdag 20 mei 2021

Zoals verwacht keken er minder mensen dan dinsdag naar de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. De nostalgische roadtrip van dochter en vader Vermeire op Play4 wordt goed gevolgd. 'Popquiz' bengelt helemaal aan het staartje van de daglijst.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Donderdag 20 mei 2021



1. THUIS EEN 1.193.981 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.004.257 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 753.533 4. SONGFESTIVAL AHOY! EEN 715.038 5. NIEUWS 19U VTM VTM 646.972 6. EUROVISIE SONGFESTIVAL - HALVE FINALE EEN 646.843 7. BLOKKEN EEN 621.811 8. FAMILIE VTM 459.855 9. HET JOURNAAL LAAT EEN 430.115 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 398.780 11. DAGELIJKSE KOST EEN 396.537 12. LISA VTM 370.497 13. HIT THE ROAD JACQUES PLAY4 325.925 14. DE COOKE & VERHULST SHOW PLAY4 286.217 15. VB. BK - ANDERLECHT/CL.BRUGGE ELEVEN PRO LEAGUE 1 269.589 16. DE AFSPRAAK Canvas 244.529 17. NIEUWS 13U VTM VTM 223.704 18. RECHT OP RECHT EEN 211.611 19. DE BUURTPOLITIE VTM 208.295 20. POPQUIZ VTM 179.636

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!