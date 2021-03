Kijkcijfers: donderdag 18 maart 2021

Het nieuwe VTM-programma 'Flikken BXL' opent mager met geen 300.000 kijkers. '1 Jaar Gratis' haalt net geen miljoen kijkers, 'Game of Talents' moet onderdoen voor 'Big Brother'. Voetbal in de Europa League is de best bekeken uitzending op Canvas.