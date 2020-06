Kijkcijfers: dinsdag 9 juni 2020

Weinig tot geen echte uitschieters in de kijkcijfers van dinsdag. Benieuwd hoe jouw favoriete programma heeft gescoord? Check dan snel hier de resultaten.

Dinsdag 9 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.050.154 2. Twee Tinten Grijs En 958.562 3. Iedereen Beroemd En 931.467 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 719.167 5. Blokken En 650.954 6. Sara VTM 540.271 7. Unite 42 En 499.548 8. Het Journaal 13.00 uur En 429.436 9. Faroek VTM 418.116 10. Kinderen van de Holocaust Canvas 368.723 11. Groeten Uit... VTM 338.075 12. Het Journaal Laat En 320.834 13. De Ridder En 305.600 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 290.628 15. De Campus Cup Canvas 282.725 16. De Afspraak Canvas 280.931 17. De Buurtpolitie VTM 251.474 18. Chateau Meiland VIJF 223.058 19. Terzake Canvas 181.161 20. Navy NCIS VIER 162.974

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)