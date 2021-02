Kijkcijfers: dinsdag 9 februari 2021

Vier miljoenentoppers en net daarachter komt 'Blokken', dat een topscore neerzet. Ook veel aandacht voor de 'Week van de Belgische Muziek'. 'Groeten Uit...' scoort matig op een dertiende plek, 'Boerenjaar' lokt ruim 270.000 kijkers.

Dinsdag 9 februari 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.287.951 2. THUIS EEN 1.241.085 3. HET HOGE NOORDEN EEN 1.129.266 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 1.041.303 5. BLOKKEN EEN 911.608 6. NIEUWS 19U VTM VTM 756.695 7. WEEK VAN DE BELGISCHE MUZIEK EEN 658.460 8. FAMILIE VTM 655.594 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 546.893 10. LISA VTM 407.120 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 393.311 12. WETSDOKTERS VTM 372.724 13. GROETEN UIT... VTM 324.177 14. WINDKRACHT 10 EEN 323.086 15. DE AFSPRAAK Canvas 311.795 16. NIEUWS 13U VTM VTM 278.173 17. GEUBELS EN DE BELGEN PLAY4 276.431 18. BOERENJAAR PLAY4 271.000 19. TER ZAKE Canvas 242.105 20. DE BUURTPOLITIE VTM 233.248

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

