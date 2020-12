Kijkcijfers: dinsdag 8 december 2020

Ook in 'Het Huis' kluistert Marc Van Ranst de kijkers aan het scherm. Met een eerste plaats in de kijkcijfers tot gevolg. Naar Club Brugge in de Champions League keken meer dan 400.000 supporters. 'VTM NIEUWS' en 'Familie' zijn de sterkhouders van de VTM-avond.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Dinsdag 8 december 2020



1. Het Huis En 1.216.654 2. Thuis En 1.044.888 3. De Slimste Mens ter Wereld VIER 974.203 4. Het Journaal 19.00 uur En 965.679 5. Iedereen Beroemd En 805.085 6. Blokken En 712.462 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 646.204 8. Familie VTM 627.172 9. Sara VTM 567.850 10. Witse En 423.499 11. Voetbal: Champions League - Lazio-Club Brugge VIER 418.382 12. Ze Zeggen Dat VTM 417.779 13. Het Journaal 13.00 uur En 409.573 14. First Dates En 386.685 15. De Buurtpolitie VTM 266.879 16. Ja, Chef! VIER 240.402 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 231.007 18. Uefa Champions League VIER 218.630 19. Telefacts NU VTM 194.730 20. Sturm der Liebe VTM 188.900

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!