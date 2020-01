Kijkcijfers: dinsdag 7 januari 2020

'Groeten Uit' start het nieuwe seizoen goed, maar niet spectaculair. Seizoen 2 van 'Politie 24/7' behaalt een mooie score, 'Boerenjaar' start iets minder overtuigend. Ongeveer evenveel mensen zien de ingelaste special over de overleden Philip Cracco.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Dinsdag 7 januari 2020



1. Thuis En 1.188.244 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.027.914 3. Iedereen Beroemd En 934.502 4. Blokken En 808.625 5. Familie VTM 762.499 6. Politie 24/7 En 741.305 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 706.659 8. Zie Mij Graag En 636.818 9. Groeten Uit... VTM 612.467 10. Dertigers En 488.733 11. Het Journaal 13.00 uur En 373.581 12. De Buurtpolitie VTM 343.251 13. Boerenjaar VIER 341.931 14. The Sky is the Limit: Philip Cracco VIER 332.766 15. Telefacts Winter VTM 328.382 16. Geubels en de Belgen VIER 318.985 17. Brain Man Canvas 291.162 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 272.194 19. Flikken Maastricht En 270.680 20. Border Security VTM 231.864

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)