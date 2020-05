Kijkcijfers: dinsdag 5 en woensdag 6 mei 2020

Twee kijkcijferlijsten voor de prijs van n vandaag. Dinsdag mooie cijfers voor oa. 'Twee Tinten Grijs' en 'Groeten Uit'. Op woensdag vooral veel nieuws- en actuaprogramma's, uiteraard naar aanleiding van de Veiligheidsraad.

Dinsdag 5 mei 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.130.569 2. Iedereen Beroemd En 904.917 3. Twee Tinten Grijs En 809.726 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 706.378 5. Blokken En 620.585 6. Groeten Uit... VTM 567.193 7. Sara VTM 497.840 8. Het Journaal 13.00 uur En 473.671 9. Telefacts VTM 445.930 10. Gert Late Night - Lockdown VIER 428.260 11. Unite 42 En 415.086 12. Kinderen van de Holocaust Canvas 402.640 13. Vandaag En 385.338 14. De Afspraak Canvas 365.297 15. Het Parket VIER 361.230 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 336.170 17. De Buurtpolitie VTM 318.624 18. Het Journaal Laat En 279.611 19. Terzake Canvas 270.031 20. De Container Cup VIER 224.405

Woensdag 6 mei 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.102.128 2. Iedereen Beroemd En 783.486 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 733.388 4. Blind Gekocht VIER 651.409 5. Dierendokters 24/7 En 569.398 6. Blokken En 569.058 7. Sara VTM 554.778 8. Vandaag En 552.774 9. Dat Belooft voor Later VTM 467.773 10. Gert Late Night - Lockdown VIER 463.271 11. Het Journaal 13.00 uur En 427.253 12. De Zaak Alzheimer En 392.724 13. De Afspraak Canvas 337.488 14. De Container Cup VIER 324.203 15. VTM NIEUWS Extra VTM 314.566 16. Extra Journaal En 310.282 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 309.011 18. Terzake Canvas 290.923 19. De Buurtpolitie VTM 281.081 20. Corona: De Nieuwe Frontlijn Canvas 263.253

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)